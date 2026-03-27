Manipulación y revelaciones al 100 % en Maldita Felicidad

La debilidad, la manipulación y las chicanas cruzadas están reflejadas en Maldita Felicidad, la obra que reunió laboralmente a Paola Krum y Pablo Echarri, junto a Carlos Portaluppi e Inés Palombo. El cuarteto estelar está dirigido por Daniel Veronese, quien trabajó sobre un texto de Agustina Gatto que plantea la relación entre los dueños de una editorial pequeña y su autor estrella, que acaba de convertirse en best seller.

Pero en una noche de revelaciones irán sacudiéndose mutuamente con sus confesiones. Están el editor y su esposa, también editora y responsable muy cercana de los textos del autor exitoso. Y también una invitada joven a quien le preguntan qué es la felicidad para ella, ya que en las redes siempre se muestra contenta.

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En un ida y vuelta constante de chicanas, sincericidios y diferentes posturas ante la vida se va construyendo la obra que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

Hay que destacar que el director le impuso un ritmo vertiginoso, por lo que hay que estar muy concentrado en lo que ocurre en el escenario para no perder detalle de lo que se dice. Así los actores convierten a sus personajes casi en marionetas (especialmente Echarri), sobrexigidos en busca de causar el efecto buscado desde del texto.

Sin dudas resulta un soporte importante la dirección de arte de Nico Rejlis, el diseño escenográfico de Rodrigo González Carrillo, el de luces de Matías Sendon y el de vestuario (muy neto) de Lara Sol Gaudini para terminar de armar el combo de esta propuesta que acaba de llegar a la cartelera porteña. Encontrá acá más info sobre las entradas.