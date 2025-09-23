La puesta de La Gaviota marca la actualidad de los textos de Chejov

Con un equipo que lleva casi dos años de trabajo, la compañía Tetralogiachejov presenta una nueva puesta de La Gaviota, la emblemática obra de Antón Chéjov. Dirigida y adaptada por Carlos Scornik, la producción sube a escena en el Patio de Actores (Lerma 568, CABA) ofreciendo una mirada intensa y actual a los eternos dilemas humanos. En una entrevista exclusiva, Scornik explica por qué un texto de 1895 sigue siendo tan relevante: "Los temas de Chéjov son universales y eternos -afirma-. Hablan de amor, de muerte y, fundamentalmente, del fracaso. Esta es una obra sobre artistas, actores y escritores, y todo lo que sucede sigue pasando hoy en día. La gente se ríe, se conmueve. Es un clásico que perdura en el tiempo".

Su versión respeta la esencia del autor, a quien considera una figura intocable: "No soy nadie para hacer una reescritura", asegura. Sin embargo, se tomó algunas "licencias poéticas" para conectar con la audiencia del siglo XXI. Se recortaron monólogos demasiado extensos y se cambió el formal "tú" por el más coloquial "vos", algo que Scornik considera clave para la verosimilitud de los diálogos. En cuanto a la puesta en escena, la propuesta es minimalista y anacrónica. Sin reconstrucciones de época, el director optó por una escenografía simple con solo ocho sillas, una mesa y una pantalla que proyecta imágenes. Esta elección, lejos de ser un impedimento, permite que la obra se enfoque en su contenido emocional y en el trabajo de los actores.

Un Hito en la Historia de La Gaviota

Uno de los puntos más destacados de esta producción es un hecho sin precedentes a nivel mundial: el personaje de Arkadina es interpretado por el propio Carlos Scornik. El director y actor asume este desafío, marcando un hito al ser la primera vez que un actor varón interpreta a este personaje en una adaptación. Aquí la entrevista completa:

La Gaviota marca el quinto Chejov de Tetralogiachejov, una compañía fundada en 2016 con el propósito de investigar y poner en escena las obras completas del autor ruso. El grupo, que cuenta con actores de diversas trayectorias, ya ha montado éxitos como Tío Vania, El jardín de los cerezos, Ivánov y Las tres hermanas. Este arduo trabajo de investigación de la compañía se ve reflejado en los dos años de ensayo que tomó llevar a esta obra a las tablas, una demora justificada, según Scornik, por un exigente proceso de perfeccionamiento en el casting.

Acompañan a Scornik en ek escenario Edgardo Rosini, Marina Fresco, Ayar Blasco, Ana María Caruso, Diógenes Urquiza, Christian Hernán Cominotti, Bruno Giacobbe, Enrique Villagra, Julio Jesús Andrés Silva y Soledad Anahí Rodríguez. Por otro lado, el diseño de iluminación es de Miguel Solowef, el de visuales de Diógenes Urquiza y Marina Fresco es la productora ejecutiva.

La obra se presenta todos los viernes a las 22:30 hs en Patio de Actores. Encontrá acá más info sobre las entradas.