La tiendita del horror, el clásico de los '80, vuelve a la calle Corrientes

En 1982 Howard Ashman y Alan Menken estrenaron en el off Broadway un musical experimental inspirado en una película de terror de clase B de los años '60. Con el nombre de La tiendita del horror fue tal el éxito que en 1986 Rick Moranis, Steve Martin y Ellen Greene la protagonizaron en el cine dirigidos por Frank Oz, llevando el suceso a todo el mundo. Su trama gira en torno a Seymour, un tímido empleado de una florería, cuya vida da un giro cuando encuentra por casualidad una extraña planta con un peculiar apetito por la sangre humana. Y así se mete en grandes problemas mientras intenta ganarse el amor de su compañera de trabajo Audrey.

La partitura de Menken, llena de reminiscencias del rock and roll de los '60, incluye canciones tan conocidas como "Little Shop of Horrors", "Skid Row (Downtown)", "Somewhere That's Green" o "Suddenly, Seymour", todas maravillosas que ahora volverás a escuchar en sus versiones en castellado.

Y afortunadamente este musical vuelve a la calle Corrientes (presentada por primera vez allá por el 2001 con los protagónicos de Diego Ramos, Humberto Tortonese y Sandra Ballesteros) con un nuevo elenco y toda la alegría y maravillosa musicalidad creadas hace 40 años.

Este martes 13 de septiembre y por unas pocas semanas llega al teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA), a las 20,30 una versión dirigida por Axel Jeannot, dirección coreográfica de Natalia Mezzera y un destacado elenco: Fede Couts, Luli Chouhy, Mike Chouhy, Iñaki Agustin, Paula Chouhy, Juana Silveyra, Belén Bilbao, Juan Denari y Máximo Perez Artusi. La dirección musical está a cargo de Mariano Barreiro, quien conduce a un notable equipo de intérpretes en vivo.

Para meternos de lleno en la alegría de este regreso, hablamos vía Zoom con quien encarna al Dentista, que tiene un momento muy especial de lucimiento, y esto es lo que contó Mike Chouhy antes del estreno:

Sin dudas deparará mucha alegría para el espectador volver a meterse en la trama de esta divertida propuesta, además de convertirse en una excelente opción para ir en familia al teatro, ¿Por qué no? Encontrá acá más info sobre las entradas.