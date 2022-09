Sr. & Sra. Gómez: al rescate del pop lírico para disfrute del espectador

Quien se anime a salir un poco del circuito habitual de teatro de la avenida Corrientes, el Abasto o Palermo, debería probar una visita a Cástor & Pólux, el precioso ámbito con onda de café concert que instaló Lino Patalano en lo que otrora fuera el depósito del Maipo. Queda en Tacuarí 955, apenas a una cuadra de la 9 de Julio, en pleno San Telmo. Y les puedo asegurar que la visita vale la pena porque al ingresar, el visitante se topa con las estatuas de Charly García y Nito Mestre en sus tiempos de Sui Géneris, pero también por los espectáculos de nivel que se ofrecen en esta flamante sala. Ya hablamos de Lila y de Pavo Real, ahora es el turno de la grata sorpresa que deparó, un domingo por la noche, el show Sr. y Sra. Gómez: un compendio de buenas canciones enlazadas con humor por dos intérpretes.

Ellos son Carolina y Marcelo Gómez, cantantes de trayectoria en los teatros Colón y Avenida (justamente se conocieron sobre un escenario y hoy son pareja) cuyas portentosas voces cultivan repertorio lírico, sobre todo él, en interpretaciones maravillosas. Arrancan el espectáculo con ella al piano y los dos evocan canciones que la platea adulta seguramente agradecerá.

Entre chistes, chanzas y algunas revelaciones personales que van escalonando la presentación, los escucharemos hacer desde fragmentos de óperas populares a temas de pop lírico (terminología que ellos mismos se encargan de explicar el significado), partes de comedias musicales o temas de películas en una sucesión que va in crescendo al momento de los aplausos. Pero la emoción llega cuando hacen Vivo per lei, tomando las versiones que hizo Andrea Boccelli con Laura Pausini y Martha Sánchez. Es inevitable que al espectador se le ponga la "piel de gallina".

Pero la cosa no termina ahí, siguen recurriendo a temas populares que requieren gran esfuerzo vocal (esfuerzo que por supuesto superan holgadamente) mientras la audiencia disfruta y se sobrecoge por tanta grandiosidad. Pero no son momentos solemnes, todo lo contrario; es una fiesta, una celebración de las canciones hermosas y la buena música, tomada un grandes dosis de humor.

Por todas estas cosas es que no les queda otra opción que ir a conocer Cástor y Pólux (si es que aún no lo visitaron) y la recomendación es hacerlo un domingo para llenarse el alma con la mejor música. Ah, reserven con anterioridad pues este espectáculo está siempre a sala llena. Y como los novios que saludan en el atrio luego de la boda, esta pareja compuesta por el señor y la señora Gómez esperan la salida de los espectadores para escuchar sus comentarios, recibir sugerencias y, en su mayoría, agradecer las felicitaciones. Vayan un rato antes para recorrer el lugar a gusto.

Encontrá acá más info sobre las entradas.