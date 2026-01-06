Mala Rodríguez, Martín Savi y Sin Bandera en Buenos Aires

Mala Rodríguez

El próximo sábado 7 de febrero a las 21, la rapera española tocará junto a toda su banda en Makena (Fitz Roy 1519, CABA) ofreciendo un show exclusivo. La cantante nacida en Jerez de la Frontera, ganadora de un Grammy por su disco Bruja, repasará lo mejor de buena parte de su trayectoria. Celebrará los 20 años del venue como parte del ciclo Ediciones Doradas.

Conocida por su peculiar estilo aflamencado, que lleva muy presente por su origen romaní andaluz, ha colaborado con artistas como Raimundo Amador, Estrella Morente y Canserbero, entre otros. Con canciones populares como Toma la traca, Yo marco el minuto, Amor y respeto o Por la noche, María Rodríguez Garrido (tal su verdadero nombre) publicó los discos de estudio Lujo ibérico (2000), Alevosía (2003), Malamarismo (2007), Dirty Bailarina (2010), Bruja (2013), MALA (2020) y Un mundo raro (2024). Pronto la tendremos entre nosotros para disfrutar de su música desde cerca. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sin Bandera

El dúo romántico regresa a los escenarios argentinos pero la función del 14 de febrero en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) ya se agotó, por lo que anunciaron una segunda fecha para el jueves 13 de febrero, también en el marco de la celebración por sus 25 años de carrera y el inicio de su esperado Escenas Tour. Leonel García y Noel Schajris se preparan para el arranque de la gira con este comienzo de 2026, en un show que promete ser inolvidable. Un recorrido musical por aquellas canciones que hicieron historia como Entra en mi vida, Kilómetros,Sirena, Que lloro, Mientes tan bien, Suelta mi mano y En ésta no, entre otras, interpretadas en un show íntimo, emotivo y lleno de nostalgia, al cual se sumarán los temas nuevos. Si dudas tocarán los corazones de la audiencia con sus peculiares letras y melodías, y esa inigualable magia que crean con la armonía de sus voces.

El tour en la Argentina comenzará con las dos fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, y continuará por distintas ciudades del país: el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en la Arena Maipú de Mendoza y el 19 en Quality Arena de Córdoba, llevando su música y emociones a miles de fans que los acompañaron desde el comienzo.

Hasta la fecha llevan lanzados seis álbumes de estudio: Sin Bandera (2001), De viaje (2003), Mañana (2005), Pasado (2006), Una última vez (2016) y Frecuencia (2022). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Martín Savi

El joven tenor asegura que tuvo "año maravilloso" en el extranjero, que culminó con su residencia artística en España. Su temporada europea lo consolidó como "una voz universal", posicionándolo como una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena mundial. Entre sus logros recientes, el tenor destacó su periplo por la Región de Murcia en noviembre de 2025, donde ofreció dos recitales considerados hitos históricos, incluyendo la inauguración de la nueva iluminación de la Real Basílica de la Vera Cruz en Caravaca de la Cruz. Su capacidad para fusionar técnica y sensibilidad le permitió conectar con públicos de distintas generaciones y culturas.

Y anunció su regreso al escenario porteño con dos conciertos en marzo de 2026 en el emblemático Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA), donde seguramente hará los clásicos O Sole Mio, Il Mondo, The Prayer, Penumbras y su nuevo hallazgo, la versión a capella de Santa Lucía. Serán dos shows 20 y 21 de marzo, en los que Martín recorrerá su fructífera carrera. Un encuentro íntimo durante el cual compartirá con el público quién es, cómo empezó todo y hacia dónde va. Desde el día en que se subió al escenario para cantar con Julio Iglesias hasta todos sus shows en Europa y presentaciones con Il Divo y José Carreras, su actividad recién comienza aunque con 21 años ya promete ser un artista completo. Encontrá acá más info sobre las entradas.