FloriGonal en Carlos Paz: el "estado mental" que promete curar con risas

Villa Carlos Paz se prepara para recibir una de las duplas más esperadas de la temporada 2026. Sergio Gonal y Gladys Florimonte unen fuerzas en FloriGonal, humor de efecto inmediato, un espectáculo que promete ser mucho más que una sucesión de sketches: convertirse en una experiencia inmersiva diseñada para "drenar" las preocupaciones cotidianas. En una charla exclusiva, Sergio reveló que el proyecto nació de una alineación de los planetas: "Con Gladys siempre decíamos 'tenemos que hacer algo juntos'. Este año ella estaba disponible, el Teatro Del Sol tenía un espacio y no lo dudamos", comenta el humorista, quien escribió los textos en coautoría con Guillermo Camblor, su colaborador desde hace 25 años.

El show está estructurado en 11 cuadros secuenciales que apuestan a la velocidad. "Entramos como un personaje y volvemos con otro de manera muy rápida. Tenemos nueve cambios de vestuario en esos cuadros", explica Gonal. Esa adrenalina del "detrás de escena" se traslada a la platea, creando una atmósfera vibrante. De los cuadros de esta propuesta, cinco los encuentran juntos en escena, mientras que los restantes son momentos individuales donde cada uno despliega sus "hits". Florimonte traerá a su icónica Zulma de Tinelli y otros personajes nuevos, mientras que Sergio apostará por monólogos autorreferenciales que tocan la fibra de lo cotidiano.

El FloriGonal como estilo de vida

El título del espectáculo no es azaroso. Los protagonistas aparecen vestidos como monjes, proponiendo al FloriGonal como una alternativa al yoga o el mindfulness. "Queremos instalar que sea un estado mental que te cambie ni bien ingresas al teatro. Entrás con una preocupación y te tenés que ir más liviano. La risa tiene un efecto terapéutico real", asegura Sergio. La experiencia comienza, de hecho, en la vereda del teatro. Gonal adelantó que mientras la gente hace la fila para ingresar, él y Gladys estarán interactuando con el público, incluso sacando fotos que luego se proyectarán en la pantalla grande de la sala con juegos de magia y humor. Aquí la entrevista completa:

Consciente del contexto actual, la producción ha decidido apostar por precios populares, con entradas que arrancan desde los $ 15.000. Además, el espectáculo incluirá sorteos y regalos de auspiciantes para que el público se lleve algo más que una sonrisa a casa. "El teatro es un intercambio de energías. Es como la tribuna empujando a los jugadores en la cancha", define Gonal con entusiasmo. Con el apoyo de Gladys, que se sumó al final de la entrevista con su característica chispa, la dupla se prepara para liderar las noches cordobesas de jueves a domingo. Encontrá acá más info sobre las entradas.