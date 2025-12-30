The Cardigans, Dream Theatrer y Air Suplly en 2026 en la Argentina

The Cardigans traen su pop rock al país

La banda sueca de pop rock se presentará por primera vez en el país el 12 de febrero en el Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, CABA), en el marco de su Tour 2026. Con una trayectoria que marcó a toda una generación y canciones inolvidables como Lovefool, My Favourite Game y Erase/Rewind, The Cardigans promete una noche única y llena de clásicos.

En octubre de 1992, unidos por su pasión mutua por el hard rock, el guitarrista Peter Svensson y el bajista Magnus Sveningsson formaron The Cardigans. Como su ciudad natal no era precisamente una meca de la música, hicieron las maletas y se mudaron al puerto pesquero de Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia. Tras la publicación de una primera grabación de Rise & Shine en 1994, firmaron con Stockholm Records y debutaron ese mismo año para el sello con Emmerdale y posteriormente recibieron el premio al Mejor Álbum de 1994 de Slitz, la revista musical sueca líder en aquel entonces.

Fue en 1997 cuando The Cardigans se catapultaron al estrellato internacional. La inclusión de Lovefool en la exitosa banda sonora de Romeo y Julieta los llevó más allá.

Debido al agotamiento resultante de una agenda internacional, se tomaron un descanso pero no permanecieron inactivos. A principios de 1999, contribuyeron con un nuevo tema, War, a la banda sonora de A Life Less Ordinary y Deuce, incluida en el nuevo álbum, a la banda sonora de Los Expedientes Secretos X.

En junio de 1998 el grupo se reunió de nuevo con el veterano productor Tore Johansson en su estudio Country Hell y grabaron el álbum Gran Turismo. En 2012 regresaron en vivo para un verano lleno de festivales de música. Desde entonces, la banda se ha presentado en vivo cada año y en muchos mercados nuevos. Hoy la banda esta integrada por Nina Persson, Svensson, Lars-Olof Johansson, Sveningsson y Bengt Laferberg. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Dream Theatrer regresará a Buenos Aires con un show único

An Evening With Dream Theatrer - Parasomnia Live se presentará el 24 de abril en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Tras un 2025 histórico con el exitoso tour por sus 40 años de carrera, la banda ícono del metal progresivo tendrá su esperado regreso a la Argentina con un concierto imperdible. Será una noche especial bajo el formato An Evening With Dream Theater, donde la formación clásica -James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess- presentará su aclamado álbum Parasomnia en su totalidad, además de repasar clásicos y favoritos de sus cuatro décadas de trayectoria.

El público argentino será nuevamente parte de una experiencia única: tres horas de virtuosismo, emoción y una puesta escénica diseñada especialmente para esta nueva etapa de la banda. Lanzado el 7 de febrero de 2025, Parasomnia marcó el regreso de la formación más emblemática de Dream Theater y se convirtió en un suceso global. Con una duración de 71 minutos, el álbum debutó en el #1 de Billboard Top Hard Rock Albums, Hard Music Albums y Current Rock Albums, vendiendo más de 18.000 unidades en su primera semana. Producido por John Petrucci, con ingeniería de James “Jimmy T” Meslin y mezcla de Andy Sneap, ofrece una exploración conceptual sobre los trastornos del sueño, desde la parálisis nocturna a los terrores nocturnos. Hugh Syme -histórico colaborador- vuelve a aportar su visión en el arte de tapa.

El regreso de Mike Portnoy al grupo marcó un nuevo capítulo emocional y musical, que hoy se cristaliza en este último disco y en esta gira que redefine el concepto de espectáculo progresivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Air Supply celebra 50 años de historia en Buenos Aires

El legendario dúo británico-australiano Air Supply, integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock, llegará a la Argentina para celebrar su 50° aniversario con un concierto el 12 de mayo en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Con una carrera marcada por el romanticismo, las melodías inolvidables y una conexión inquebrantable con su público, Juntos continúan conquistando generaciones alrededor del mundo. Su repertorio incluye clásicos eternos como All Out of Love, Lost in Love, Making Love Out of Nothing At All, The One That You Love y Here I Am, verdaderos himnos de la balada pop.

Desde su primer encuentro en 1975, durante la producción australiana de Jesucristo Superstar, Russell y Hitchcock han recorrido el mundo con más de 5.000 conciertos y millones de discos vendidos. Fueron la primera banda occidental en realizar una gira por China y en 2005 tocaron ante más de 175.000 personas en Cuba, marcando un récord histórico. Su éxito los llevó a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales. Con una trayectoria múltiples reconocimientos, mantienen intacta su energía sobre el escenario. Bajo la dirección musical del guitarrista Aaron McLain, completan la formación Mirko Tessandori (teclados), Pavel Valdman (batería) y Doug Gild (bajo).

El 50th Anniversary Tour celebra medio siglo de música, amistad y emoción, e incluye nuevos proyectos como el biopic All Out of Love: The Air Supply Story, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su álbum de estudio A Matter of Time. El público argentino tendrá la oportunidad de revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable. Encontrá acá más info sobre las entradas.