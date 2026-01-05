Segunda Princesa: un hombre común y el peso de la verdad contados en primera persona

El próximo miércoles 14 de enero, el escenario del Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA) se transformará en una celda y, al mismo tiempo, en la inmensidad del Atlántico. Segunda Princesa, el unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por Alejandro Schiappacasse llega a la Ciudad de Buenos Aires tras un exitoso recorrido internacional que lo llevó a escenarios de Madrid y Barcelona.

La génesis de la obra se remonta a una experiencia personal de Schiappacasse en San Clemente del Tuyú. Lo que comenzó como un pasatiempo -sacar fotos a la bahía de Samborombón y observar a los pescadores descargar sus barcos- terminó decantando, años después, en una poderosa voz narrativa. "Me quedó grabado ese hablar, una especie de pampianos de mar -explica el autor-. La idea disparadora fue imaginar a un hombre en medio del mar y que una cámara bajara del cielo para preguntarle cómo está. Ese enojo inicial del personaje fue desenrollando la escritura hasta llegar a esta historia".

El rompecabezas de un crimen

El protagonista es Julito, un pescador detenido en una comisaría costera. La obra se estructura como la reconstrucción del interrogatorio policial al que fue sometido. A través de un relato fragmentado y cíclico, el espectador va armando el rompecabezas de su vida: su compañero correntino, la dinámica del pueblo, las fiestas locales y, por supuesto, el motivo de su detención. El título encierra el corazón emocional de la pieza. Es el nombre del barco del protagonista, bautizado así en honor a la mujer de la que estuvo enamorado, quien alguna vez ostentó ese título en una fiesta regional. Lo que comienza como un relato cotidiano y hasta patético por momentos, vira hacia un policial oscuro donde "contar la verdad" se vuelve la única vía de liberación, aunque el precio sea alto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para esta obra, Schiappacasse decidió sumar una mirada externa de lujo: el asesoramiento artístico de Carlos Belloso. "Carlos me guió de manera muy asertiva; tiene una visión privilegiada sobre lo escénico. Es crucial escuchar una mirada de afuera porque el que está en el escenario a veces no percibe cosas que el público sí nota, como momentos de tensión o risas inesperadas", confiesa el actor. Aquí la entrevista completa:

Acompañado por un equipo que incluye a Rosario Andía en la asistencia y a destacados diseñadores en luces y escenografía Lucas Orchessi y Paula Molina, Alejandro asume el desafío de sostener este "unipersonal pesquero" que combina el humor rudo del hombre de puerto con la tragedia de quien se sabe perdido.

En principio, la obra se presentará con dos funciones los miércoles 14 y 21 de enero, a las 20. Según explica su creador, se trata de una "prueba piloto" con el deseo de continuar en cartel dada la excelente respuesta que el material ha tenido en sus etapas previas. Es una oportunidad única para ver teatro independiente de alta calidad en una de las salas más prestigiosas de la ciudad. Encontrá acá más info sobre las entradas