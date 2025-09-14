Marisol Otero celebrará su cumpleaños con un concierto sinfónico en el Auditorio Belgrano

Marisol Otero cumple años el 18 de septiembre, "una cifra redonda" cuenta en una entrevista exclusiva. Y lo va a celebrar ese mismo día con un concierto sinfónico en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA). En una noche irrepetible, celebrará junto al público y a un grupo de personas muy cercanas, recorriendo las canciones que marcaron su historia artística y la de varias generaciones.

Marisol debutó en 1998 como Bella en La Bella y la Bestia, y a lo largo de los años ha protagonizado algunos de los musicales más memorables de la escena local, como La princesa Sissi, Peter Pan y Mamma Mia!. Su versatilidad la ha llevado a brillar en diversos proyectos, incluyendo la multipremiada Come From Away, por la cual recibió nominaciones a los Premios Hugo y ACE. Más allá del teatro, Marisol también ha incursionado en la televisión y el cine. En 2017, su aporte al arte nacional fue reconocido con el título de Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Una noche sinfónica e inolvidable

En esta gala especial, Marisol estará acompañada por la Orquesta del Multiverso, creada por Chacho Garabal y dirigida por la Maestra Clara Ackermann, con más de 20 músicos en escena. Junto a su banda y a la orquesta, ofrecerá un recorrido por canciones icónicas de musicales y películas que marcaron su vida. Y confesó que seleccionar el repertorio fue un gran desafío: "No sabés lo difícil que fue la selección y cuántas canciones que se quedaron afuera", reveló. De una lista inicial de 35 temas, finalmente quedaron 19. "Es un show de dos horas. Serán un desafío y una alegría enormes poder contar a través de la música lo que fueron mi historia y mi carrera, y compartirlo con la gente", afirmó.

El concierto contará con invitados de lujo que tienen un significado especial para ella, como Patricia Sosa, a quien considera "una gran referente de nuestra música nacional", y su hermana Florencia Otero, a quien define como su "ahijada artística". También estarán presentes su hermano Nicolás, su cuñado Carlos Zavala y su colega Mariano Tacani, con quienes ha compartido diferentes escenarios.

"Son artistas y amigos, además, que es lo importante. Me parece que el escenario tiene que tener eso", explicó la versátil artista. El show promete ser una verdadera celebración, no sólo de su trayectoria, sino también de los vínculos que ha forjado en el camino. Aquí la charla completa:

"Hoy estoy cumpliendo mi sueño, que es poder vivir haciendo lo que amo. Creo que es algo para celebrar, para compartir y para disfrutar", reflexionó Marisol. Aunque este concierto es una gran producción de Galaxias Creativas, Otero no descarta la posibilidad de llevar el espectáculo de gira. Marisol Otero Sinfónico será una velada para viajar con el corazón abierto a través de la música, evocando alegría, nostalgia, emoción y celebración. Encontrá acá más info sobre las entradas.