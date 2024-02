Mica Racciatti: "Me gusta hablar de cuestiones que nos atravieses a todos, sociales y personales"

Mica Racciatti Set Eléctrico es un atípico formato de solista con banda, integrada por Mica, Denis Martínez, Nahuel Meiners y Manú López. Juntos forman parte de la nueva generación que está transformando el rock, haciendo que diferentes estilos convivan, tomando como base al rock alternativo, con tintes de funk, trap, hard rock, y hasta tango, junto a una lírica que busca interpelar la sociedad con temáticas que nos atraviesan todos los días.

Con dos discos de estudio editados (“Previo aviso” en 2019 y “Mil imperios” en 2022), la banda se encuentra en pleno crecimiento nacional y empezando a ocupar espacios, escenarios y reconocimiento a lo largo del país. Esto incluye tocar como teloneros en los dos shows que el trío español Ciclonautas dará en los próximos días en nuestro país: sábado 17 de febrero en The Roxy Live (Cnel. Niceto Vega 5542, CABA), a las 19, y el viernes 23 en el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808, Rosario), también a las 19.

A propósito de estos shows y de lo que planean para 2024, así como de su mecánica para componer, conversamos con Micca vía Zoom y a continuación te compartimos el video:

Seis años tiene este proyecto, en el que, según reveló Mica, hablan "de cuestiones que nos atraviesen a todos, sociales y personales. Pero no mío sino que nos interpelen a todos. La gente se siente muy identificada con los temas. Está bueno involucrarse en temas o situaciones que, aunque no me estén sucediendo, a la gente sí", tal como contó en la charla. Ahora hay nuevas oportunidades de verlos en vivo. No te las podés perder. Encontrá acá más info sobre las entradas.