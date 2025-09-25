Noralih Gago busca la realidad del mundo moderno con Artificial

El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA) se prepara para el estreno de Artificial, una obra escrita y dirigida por Noralih Gago. En esta producción, cuatro actrices se embarcan en un espectáculo tan único como desconocido para ellas, donde la realidad se entrelaza con la ficción. En una entrevista exclusiva, Gago reveló la génesis de esta propuesta, en las que se pregunta sobre la autenticidad en un mundo cada vez más "artificial".

"Me preocupa muchísimo intentar darme cuenta qué es realmente verdad y qué no", confiesa la autora. Fue a partir de esa inquietud que nació el concepto de la obra. Aunque tenía claro el tema, la estructura no le apareció de inmediato. Para encontrarla, Noralih convocó a las actrices del elenco, integrado por Adriana Ferrer, Coral Gabaglio, Karina Hernández y Julia Amore. Juntas trabajaron con improvisaciones, un proceso que resultó fundamental para que el texto tomara la forma de un "bucle aparente" que, sin embargo, está cuidadosamente estructurado.

Un camino en constante evolución

La obra se caracteriza por una apuesta visual colorida y un estilo que mezcla géneros, apoyándose en el humor, algo que, para Gago, es "lo más serio que puedo hacer". El aporte de Uriel Cistaro, a cargo del arte, fue crucial en el resultado final. La directora se muestra muy conforme con el resultado, aunque aclara que el proceso creativo nunca se detiene. "No es que cambia sustancialmente, eso ya está, pero de verdad estoy muy contenta con el resultado que no esperaba de alguna manera". Aquí la entrevista completa:

Para el público que la vaya a ver desde el estreno del 2 de octubre va a ser "muy diferente. Cada uno podrá leer algo, depende del cristal con que lo mire", explica Noralih. Para ella, esta diversidad de interpretaciones es un motivo de orgullo que confirma que la obra cumple su objetivo de conectar con el espectador. Además, tuvo en cuenta la duración: "Estuve muy atenta a que no haya nada que esté como sobreexplicando o con redundancias".

El equipo se completa con la dirección vocal de Marie Perticari, el diseño coreográfico de Valeria Narváez, el diseño de maquillaje de Adam Efron, las pelucas de Mónica Guitiérrez, el video de Mateo Palladino, el diseño de luces de Gustavo Lista Hernández, la edición de sonido de Ronan Portela, la producción general de Cierto Modo y la ejecutiva de Marcia Rivas.

Las funciones serán todos los jueves a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.