Paula Morales: "Las giras tienen esa magia de hacer que cada función sea única"

Hay un código especial en las giras teatrales: la adaptación constante. Para Paula Morales esa gimnasia comenzó incluso antes de salir a la ruta. Su incorporación a la obra Viuda e Hijas fue un salto sin red; ensayó sola con el asistente de dirección y apenas tuvo un encuentro con todo el elenco antes del estreno. "Fue mi primera vez haciendo un reemplazo de un personaje protagónico de esta manera. Debuté con ellas de una forma distinta y fui transitando el rol con mis compañeras a medida que sucedían las funciones", confiesa la actriz, destacando el sostén que encontró en el director Héctor Díaz y en las otras tres actrices.

En la obra, Morales comparte escenario con Nora Cárpena, María Valenzuela e Iliana Calabró, además de Gonzalo Urtizberea que aparece en video. Juntos dan vida a una historia sobre una herencia millonaria depende de una condición implacable: escuchar las verdades ocultas que el difunto dejó grabadas en video. "Daniela, mi personaje, es alguien que siente mucho dolor y lo saca a través del enojo o la ironía. Dice todo lo que piensa, sin filtros ni medir consecuencias, algo muy alejado de lo que soy yo", explica Paula, quien admite que su formación en psicología la ayuda a ser una observadora constante de las conductas humanas para nutrir sus papeles.

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El espejo de la maternidad y la vocación

La trama pone en tensión el vínculo filial, especialmente el resentimiento de las hijas hacia una madre que, aparentemente, priorizó su carrera lírica sobre la crianza. Para Paula, este punto toca una fibra actual sobre el deseo y la realización personal. "Creo que todas las personas tenemos que hacerle caso a nuestra vocación y hacer lo que nos dé felicidad. Podemos hacer muchas cosas a la vez: ser madres y llevar adelante una carrera", reflexiona, evitando espoilear el giro que la obra propone sobre la verdadera historia de esa madre.

La gira nacional, que comenzó en marzo, ha llevado al elenco por diversas geografías, transformando la experiencia teatral en algo vivo y cambiante. Según la actriz, no hay dos funciones iguales porque el espacio físico dicta el ritmo: "Vas de un teatro enorme a uno muy reducido donde tenés que buscar el lugar para pasar. En algunos tenés al público pegado y en otros las risas llegan más tarde por la distancia. Eso nos obliga a estar muy presentes y concentradas". Aquí la entrevista completa:

A pesar del cansancio de los viajes y las cenas tardías tras las funciones, Morales celebra el recibimiento en cada ciudad. "Es maravilloso sentir al público divirtiéndose, que se puedan evadir de sus realidades y ser felices por un ratito. El amor que recibimos en la puerta del teatro y el aplauso final son gratificantes", concluye entusiasmada mientras contempla los paisajes que regala el camino.

Próximas fechas de la gira:

Jueves 21/05: Cañada de Gómez – Teatro Verdi (21:00 h).

Viernes 22/05: Villa María – Teatro Verdi (21:00 h).

Sábado 23/05: Córdoba Capital – Ciudad de las Artes (21:00 h).

Domingo 24/05: Córdoba Capital – Ciudad de las Artes (20:00 h).

Lunes 25/05: Córdoba Capital – Ciudad de las Artes (19:00 h).

Miércoles 27/05: Córdoba Capital – Ciudad de las Artes (21:00 h).