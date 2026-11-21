El cuervo que no volvió

Primero envió una paloma. La paloma volvió. Después soltó una golondrina. También regresó. Por último, soltó un cuervo. El cuervo se alejó y ya no volvió.

El hombre se llamaba Utnapishtim. Había sobrevivido al Diluvio y necesitaba saber si podía salir de la embarcación. Su historia forma parte de la Epopeya de Gilgamesh, que empezó a tomar forma en Mesopotamia hace casi cuatro mil años. La escena se conserva en una tablilla de arcilla del siglo VII antes de Cristo, hallada en Nínive y hoy en el British Museum.

Hay una seriedad extraordinaria en ese relato. Utnapishtim quiere que las aguas bajen. Envía las aves porque necesita averiguar si efectivamente han bajado. Cuando el cuervo no vuelve, tiene un indicio. Todavía ignora cuánta tierra quedó al descubierto y dónde podrá desembarcar. Pero ya puede decir qué observó y qué le permite inferir esa observación.

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El Génesis cuenta la escena de otra manera. Noé suelta primero al cuervo, que va y viene mientras se secan las aguas. La paloma que envía después regresa en el primer vuelo sin encontrar dónde posarse. En el segundo vuelo trae una hoja de olivo. En ambos relatos, el hombre que espera tiene por fin un indicio de que las aguas han bajado.

María, José y sus hijos llevan más de dos años esperando algo que se pueda comprobar y que ayude a encontrar a Loan. Durante ese tiempo han conocido versiones que anuncian, con mayor o menor seguridad, qué habría pasado con él. Cada vez que aparece una, vuelve la misma pregunta. ¿Qué sabemos y cómo llegamos a saberlo?

Qué se dijo y qué hace falta saber

José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, sostuvo públicamente que ella le habría contado que Loan murió atropellado por el vehículo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Según Codazzi, Laudelina habría colocado el botín por indicación de Caillava. El abogado también señaló una laguna donde, según su relato, estaría el cuerpo del chico. Incluyó a la abuela Catalina, José Peña, Camila Núñez y Macarena Peña en un supuesto “pacto de silencio”, que vinculó con una posible operación sobre una propiedad de la abuela Catalina y con las aspiraciones políticas que, según él, tenía Caillava. El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo citó para declarar como testigo el jueves 26 de noviembre.

Si alguien puede identificar un lugar donde buscar a Loan, importa saber cuál es, de dónde salió el dato y cuándo fue comunicado a quienes podían comprobarlo. Si alguien dice que hubo un atropellamiento, importa saber quién lo vio y desde dónde. Una versión puede traer diez detalles y apoyarse en una sola fuente. Puede aparecer en diez portales y seguir apoyándose en esa misma fuente.

El testigo de oídas

El fiscal general Carlos Schaefer señaló que Codazzi no presenció los hechos que relató. Un testigo de oídas declara sobre un hecho que conoce porque otra persona se lo contó. Si Laudelina habló con Codazzi, lo que él pudo percibir directamente fueron sus palabras. Hasta dónde puede declarar sobre esa conversación es una cuestión que deberá examinar el Tribunal a la luz de su anterior intervención como abogado y del secreto profesional.

El deber de decir la verdad bajo juramento exige precisar qué le consta a quien declara. «Esto me lo contó Laudelina» puede ser una afirmación fiel a lo que el testigo oyó. Para afirmar «Esto ocurrió» hace falta otro fundamento. Una persona que haya presenciado la conversación, una grabación auténtica o un acta notarial podrían ayudar a establecer qué se dijo. Una filmación del supuesto atropellamiento, si existiera, permitiría examinar el hecho mismo. Un relato de oídas puede orientar una diligencia. Por sí solo, es insuficiente para dar por probado un atropellamiento, el ocultamiento de un cuerpo o un acuerdo familiar para callar.

La versión del accidente tiene, además, su propia historia. Schaefer recordó que Laudelina se retractó. En el debate, ella y su hija Macarena atribuyeron a Codazzi presiones relacionadas con aquella versión. Esos señalamientos también requieren comprobación. ¿Cuándo se habló por primera vez de un atropellamiento? ¿Quién mencionó por primera vez una laguna? ¿Qué se comunicó entonces a los investigadores? ¿Hay algún elemento de aquel momento que permita reconstruir cómo nació el relato?

Lo que pudo ver cada testigo

Esa diferencia apareció en el propio juicio. Juan Carlos Monteros participó en los rastrillajes. Al llegar al sector donde se reportó el hallazgo del botín de Loan, oyó al comisario Walter Maciel ordenar que se quedaran fuera del monte porque había una pista. Eso es lo que le consta. Monteros aclaró que no vio el calzado ni presenció el hallazgo. Su declaración permite establecer qué orden recibió el grupo. Sobre el hallazgo queda por saber quién vio primero el botín, dónde estaba y quién más pudo verlo allí.

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El policía Guido Duarte recorrió posteriormente ese sector. Describió el barro y los pastizales, y dijo que, a su juicio, era prácticamente imposible que un niño atravesara el lugar por sus propios medios. Para valorar su apreciación importa saber en qué condiciones estaba el terreno el día de la desaparición.

Simonelli, los drones y el recorrido del perro

Claudio Gabriel Simonelli, oficial de la Policía de Corrientes que integraba la Dirección de Drones en junio de 2024, declaró el 19 de noviembre. Contó que la búsqueda aérea empezó la noche de la desaparición. El sargento Osvaldo Norberto Verón operó el dron y Simonelli lo asistió como observador. Durante uno de los últimos vuelos circuló el aviso de que Loan había aparecido. El oficial oyó cómo se repetía entre quienes estaban en el lugar y por la radio policial. Loan seguía sin aparecer.

Ya de día, Simonelli vio a un perro de búsqueda desplazarse desde el naranjal por un claro de pasto corto hasta el borde del pastizal alto y volver al punto de partida. También dijo que el equipo había llegado en camioneta hasta el alambrado. Oyó que el perro volvía porque perdía el rastro, pero no pudo identificar a quien dio esa explicación. Su declaración permite ubicar el recorrido que observó. Para interpretar la conducta del animal, hace falta saber qué registró la persona que lo guiaba.

Simonelli declaró también que Maciel le pidió ver todas las imágenes obtenidas con los drones y mantenerse al tanto del operativo. Según el testigo, en los vuelos en los que participó no vio nada que indicara que Loan hubiera pasado por los sectores sobrevolados.

Lo que dicen las actas

En la audiencia del 19 de noviembre, Héctor Méndez desconoció las firmas que le atribuyeron en actas de detención. Maciel, al ampliar su indagatoria, sostuvo que había detenido a Benítez, Ramírez y Millapi el 13 de junio de 2024 y que en las actas figuraba el 15. También desconoció la firma que aparecía junto a su sello. El cotejo de las actas permitirá distinguir la fecha consignada para cada detención de la fecha en que se labró el documento y examinar las firmas cuestionadas.

José Peña, el padre de Loan

Cuando se incluye a la abuela catalina y a José Peña en un supuesto “pacto de silencio”, se afirma que ese padre sabía algo acerca de lo ocurrido con su hijo y que acordó callarlo. ¿Qué conducta concreta se le atribuye a José Peña? ¿Participó de una conversación? ¿Cuándo y con quién? ¿Qué se afirma que dijo o hizo? ¿Quién pudo percibirlo? ¿Qué relación habría entre esa supuesta negociación y el conocimiento que Codazzi atribuye a José sobre la desaparición de Loan?

Esas precisiones le corresponden a quien hizo el señalamiento

Después de esas declaraciones, varios medios nacionales llamaron al estudio para conocer la posición de la familia. Antes de pedirle a María que dijera qué sentía al escuchar que su hijo habría muerto, ¿se le preguntó a quién lo afirmó cómo lo sabe? Antes de pedirle a José que responda por un supuesto acuerdo, ¿se le pidió a quien lo señaló que explicara qué hizo? Cuando la versión se rectifica o pierde sustento, ¿esa información recibe el mismo espacio?

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Quienes tienen hijos, hermanos o nietos pueden imaginar lo que significa escuchar la palabra cuerpo referida a un chico al que su familia sigue buscando. ¿Qué hace una madre con esa palabra cuando se queda sola? ¿Cómo vuelve un padre a su casa después de leer que habría acordado callar sobre lo que le pasó a su hijo? ¿A quién pueden preguntarle los hermanos cuánto hay de cierto en lo que acaban de escuchar?

María Belén Russo Cornara, abogada de la familia, desmintió públicamente que Laudelina hubiera confesado que el cuerpo de Loan estaba en una laguna. La discrepancia vuelve indispensable precisar quién afirma haber oído esas palabras, en qué circunstancias y con qué posibilidad de comprobarlo.

Lo que la familia espera del jueves

En el Gorgias, Sócrates distingue entre la persuasión que produce creencia y la que transmite conocimiento. Esa distinción alcanza a todos los abogados que hablamos públicamente del caso. La cercanía con el expediente explica el interés que despiertan nuestras palabras. También nos obliga a decir de dónde sale lo que afirmamos y hasta dónde podemos sostenerlo.

La familia espera que la declaración del jueves aporte datos útiles para la búsqueda. Si Codazzi conoce un lugar preciso, que se pueda verificar. Si conoce a alguien que presenció un hecho relevante, que se pueda establecer quién es y qué percibió.

En la tablilla de Nínive todavía podemos seguir el razonamiento del hombre que soltó al cuervo. Sabemos qué quería averiguar, qué observó y qué pudo concluir. La familia de Loan pide esa misma claridad cada vez que alguien dice saber qué le pasó al chico. Quiere poder preguntar de dónde viene el dato, examinarlo y, si se confirma, usarlo para encontrarlo.

María, José y sus hijos llevan desde el 13 de junio de 2024 haciendo la pregunta que debería ordenar todas las demás.

¿Dónde está Loan?