La causa que investiga las presuntas maniobras financieras ilegales alrededor de Sur Finanzas sumó este viernes otro capítulo. Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, efectivos policiales irrumpieron en simultáneo en cuatro domicilios vinculados con entidades bancarias para rastrear documentación y movimientos financieros asociados a Ariel Vallejo, titular de la firma.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza, bajo la supervisión del comisario Enrique Fernando Giménez, con el foco puesto en la casa central del Banco Hipotecario, situada en Reconquista 101, en el microcentro porteño. El despliegue judicial también abarcó una sede ubicada en Santa Fe 880, un inmueble de Maipú 1210 (donde operan dependencias tanto del Banco Industrial como del propio Banco Hipotecario) y una oficina localizada en Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo.

La casa central del Banco Hipotecario | Crédito: Wikipedia

La medida ocurre apenas días después de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidiera expulsar definitivamente a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. A través de la resolución 372/2026, que lleva la firma del superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, el organismo monetario fundamentó la baja en una combinación de alertas críticas: la inactividad operativa de la billetera virtual, la pérdida de respaldo bancario, reiteradas fallas en la presentación de información obligatoria y la falta de comprobantes que acrediten la restitución total del dinero a sus usuarios.

El cerco administrativo del Central terminó de cerrar la persiana comercial de una firma que ya venía fuertemente golpeada en los tribunales. Con los operativos de este viernes sobre las entidades bancarias, el juzgado de Lomas de Zamora busca reconstruir el recorrido de los fondos y el circuito que sostuvo las operaciones del grupo antes de su caída.

Maximiliano Ariel Vallejo

En paralelo, la situación judicial de Vallejo atraviesa su tramo más comprometedor desde que se inició el expediente. A principios de este mes, el magistrado Rodríguez Ponte dictó su procesamiento al considerarlo jefe de una asociación ilícita y coautor de los delitos de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, convirtiendo además su detención en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

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Una red de quince sociedades y embargos multimillonarios

El alcance de la investigación excede ampliamente la figura del titular de Sur Finanzas y apunta a una estructura empresarial armada para blanquear divisas de origen irregular. En la misma resolución en la que procesó a Vallejo, el juez federal dispuso imputaciones contra otras 17 personas y nueve sociedades, aplicando embargos preventivos que, en conjunto, trepan hasta los 215.900 millones de pesos (de los cuales 40.000 millones recaen directamente sobre el patrimonio personal del empresario).

Según la hipótesis que lograron reconstruir los investigadores judiciales, la organización operó de manera sostenida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 mediante unas 15 firmas. A través de esa red, el grupo habría logrado inyectar en el sistema financiero formal millonarias ganancias generadas por operaciones cambiarias ejecutadas por fuera de la normativa vigente.

Una vez blanqueados, los fondos eran redirigidos hacia la adquisición de activos de alto valor para consolidar el patrimonio de la estructura. De acuerdo con el expediente, el dinero proveniente de las maniobras cambiarias terminaba invertido en la compra de inmuebles, vehículos y participaciones accionarias en distintas empresas, cuyos registros contables y bancarios ahora quedaron bajo la lupa tras los actuales allanamientos.

TC/MSS