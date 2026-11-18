Argentina asumió la presidencia pro tempore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante el 80.° período ordinario de sesiones que se realiza esta semana en Washington, Estados Unidos El mandato durará un año, hasta el próximo período ordinario, en 2027.

La representación argentina está a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que depende del Ministerio de Salud. Su titular, Roberto Moro, explicó que el país asume la conducción del foro con la idea de que el problema de las drogas exige una respuesta conjunta entre los países. “Ningún país puede enfrentar por sí solo la complejidad de los problemas vinculados a las drogas”, sostuvo durante la asamblea.

También propuso coordinar el trabajo de las áreas de salud, educación, seguridad y justicia con organizaciones sociales, comunidades y empresas. Entre las prioridades, ubicó la prevención del reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. “Cuando una organización criminal logra captar a un joven, muchas veces estamos llegando demasiado tarde”, advirtió.

Según explicó, para prevenir el reclutamiento de jóvenes hay que detectar a tiempo las situaciones de riesgo, fortalecer a las comunidades y generar oportunidades para que el delito no aparezca como una salida.

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Moro señaló que la agenda deberá tener en cuenta los cambios en los mercados ilegales, en las formas de criminalidad y en los patrones de consumo, además de las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las comunidades. Por eso, planteó la cooperación entre los países y entre los distintos organismos como uno de los ejes de su gestión.

Qué implica presidir la CICAD

Con la presidencia pro tempore, la Argentina dirigirá las sesiones de la comisión, la representará ante la OEA y otros espacios internacionales, preparará las agendas de las reuniones y rendirá cuentas sobre su gestión. Además, podrá impulsar grupos de trabajo sobre temas específicos, como el control de los químicos que se usan para fabricar drogas y el lavado de dinero.

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La CICAD es el principal foro del continente dedicado a las políticas sobre drogas. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los países miembros para reducir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilegales, y atender sus consecuencias sanitarias, sociales y judiciales.

Otros funcionarios argentinos en la asamblea

En el encuentro también habló el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, quien expuso sobre cómo las organizaciones criminales aprovechan las cadenas de suministro y la infraestructura clave de los países. El panel analizó los desafíos que plantea el uso de los corredores bioceánicos, las vías navegables y los puertos para el tráfico de drogas.

Por su parte, el subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas de la Sedronar, Gustavo Segnana, presentó experiencias de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Entre ellas, mencionó programas de capacitación y acceso al empleo para personas con consumos problemáticos.





IC/ML