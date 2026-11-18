Tras la filtración de unos 15 millones de documentos del Deutsche Bank, se conoció que el empresario Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco SA y acusado de formar parte del "club de la obra pública" durante el kirchnerismo, podría contar con una fortuna mucho mayor a lo pensado.

Según detalló La Nación en una publicación de Hugo Alconada Mon, Ignacio Grimaldi e Iván Ruiz, a través de la filtración global de información Inside Deutsche Bank, un proyecto colaborativo liderado por la ONG Barracuda Media, se reveló información sobre cuentas bancarias del empresario con US$60 millones en 2018. Actualmente, Wagner afronta un juicio oral por su rol en la causa Cuadernos.

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La nueva cifra mencionada es superior al embargo sobre los bienes del empresario que se dictó el 23 de noviembre de 2023, el cual fue de $6176 millones, equivalente a unos US$16,5 millones según la cotización de aquel momento. A su vez, la Justicia argentina sabía que contaba con cuentas bancarias en Suiza con US$20 millones, un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este.

Según se conoció mediante documentos revisados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación, Wagner protagonizó un extenso intercambio de correos electrónicos con ejecutivos del Deutsche Bank con respecto a su figura y su constructora, dado que el banco alemán estaba preocupado luego de que comenzó a tomar relevancia el caso Cuadernos.

El medio mencionado explicó que el Deutsche Bank contactó al responsable financiero de Esuco y le solicitó la actualización de informes de la compañía y el balance. Tras realizar el envío, desde la consultora se indicó que Wagner estaba imputado en la causa y se había acogido al régimen del arrepentido. Acto seguido, el banco informó que no lo quería más como cliente.

Deutsche Bank | Crédito: AFP

En los documentos internos filtrados se registró que la primera mención a la constructora enviada desde el departamento de integridad del Deutsche Bank se trató de una publicación de La Nación en 2016, en la cual se indicaba que el empresario había adquirido un complejo hotelero en Italia por unos US$3 millones en 2007, en el marco de la investigación Panama Papers.

Una vez que se hicieron públicas las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, y se destapó el escándalo se conoció que entre los nombres anotados estaba el de Wagner, señalado por los sobornos que coordinaba como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

El empresario confesó que participaba como un intermediario entre los empresarios y los funcionarios kirchneristas y quedó detenido por la causa Cuadernos, enfrentando actualmente un juicio oral por los delitos de asociación ilícita y pago de sobornos.

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El empresario y la constructora ya habían quedado en la mira del banco alemán en 2018, cuando se lo investigaba en la justicia argentina por operaciones con el empresario Lázaro Báez. En este contexto, dos meses antes del escándalo, el director de Integridad del banco, Stephan Niemand, le envió un correo confidencial a su jefe, Jan Wagener, exponiendo su preocupación por la exposición de Wagner y el riesgo para la entidad.

Según La Nación, Niemand detalló que las cifras de la constructora correspondían a "4 millones de euros para la empresa, de los 5 millones de dólares anunciados, de un total de 12 millones de dólares según el KYC. El UBO (beneficiario final) figura con 60 millones", aunque indicó que los fondos no estaban en Alemania.

Los documentos filtrados señalaban a Wagner como beneficiario final de los fondos, aunque la referencia a la suma no establece dónde estaban depositados los activos, si se trataba de activos financieros o de patrimonio declarado, ni cuál era su origen. De todas formas, Esuco insistió en que la suma en ningún momento ascendió a 60 millones de dólares.

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