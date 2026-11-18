En silencio y sin estridencias públicas, la estructura de comunicación de la Casa Rosada perdió este martes a una de sus piezas operativas más cercanas al atril presidencial. Alexia Sagemuller, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría de Vocería Presidencial y actuaba como la principal ladera del portavoz Adrián Ravier, presentó su renuncia tras apenas cuatro meses en la función pública. Según informó el diario La Nación, la decisión se produjo en medio de fricciones internas dentro del área, aunque desde el entorno oficial argumentaron "temas personales" mientras buscan un reemplazante.

El vacío dejado por Sagemuller quedó expuesto durante la habitual conferencia de prensa matutina de este martes, donde por primera vez no acompañó desde la primera fila la exposición de Ravier frente a los periodistas acreditados. Hasta la semana pasada, cumplía un rol clave detrás de cámara, al punto de ser definida interamente como "la vocera del vocero", asistiéndolo en tiempo real con apuntes y datos sensibles, como ocurrió meses atrás cuando le escribió en rojo el índice de inflación del 1,9% en una tablet.

Adrián Ravier, vocero presidencial

Su desembarco en el organigrama estatal se había formalizado el pasado 13 de julio mediante el Decreto 586/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sagemuller había llegado de la mano del propio Ravier cuando asumió la vocería tras la salida de Manuel Adorni, en un contexto complejo donde el nuevo portavoz enfrentó cuestionamientos internos por una serie de traspiés, aunque siempre respaldado por el jefe de Estado.

Más allá de su salida del Ejecutivo, el vínculo de la ex funcionaria con el ecosistema libertario no quedaría interrumpido. Antes de ingresar a la administración pública, Sagemuller integró el equipo de comunicación de la Fundación Faro, donde en junio presentó el evento "Ideas para una sociedad libre" que cerró el propio Milei.

Esta dimisión en el área de prensa vuelve a poner bajo la lupa la elevada rotación que caracteriza a la gestión libertaria desde diciembre de 2023. De hecho, un informe del politólogo Pablo Salinas difundido en julio pasado ya había advertido que el Gobierno había superado el récord de salidas de altos funcionarios en democracia, contabilizando hasta ese momento 274 bajas y dejando atrás las marcas de Alberto Fernández, Carlos Menem (201 y 114 en sus dos mandatos), Mauricio Macri (190), Cristina Fernández de Kirchner (158 y 127), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69).

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Una dinámica de recambios constantes en las principales carteras

A lo largo de la administración de Milei pasaron tres jefes de Gabinete (Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni, antes de la llegada de Santilli) y media docena de ministros dejaron sus puestos en áreas sensibles como Cancillería (Diana Mondino y Gerardo Werthein), Interior (Lisandro Catalán), Justicia (Mariano Cúneo Libarona), Salud (Mario Russo) e Infraestructura (Guillermo Ferraro). En ese esquema de permanente movimiento, solo Luis Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano lograron sostenerse de manera ininterrumpida desde el inicio del mandato.

Las estadísticas compiladas por Salinas hasta julio ubicaban al Ministerio de Economía al frente de las salidas con el 34,7% del total, seguido por la Jefatura de Gabinete (12,8%) y Capital Humano (11,3%). En esos despachos se registraron episodios de fuerte repercusión política y judicial, desde la salida de Marco Lavagna del INDEC por diferencias metodológicas en la medición de la inflación y el desplazamiento de Mariano de los Heros de ANSES tras mencionar sin aval oficial una posible reforma previsional, hasta casos marcados por denuncias e investigaciones judiciales como los de Carlos Frugoni en Infraestructura y el ex titular del Sistema Nacional de Aeropuertos, Facundo Leal.

Para el análisis politológico de Salinas, esta seguidilla de reemplazos tiene un doble efecto sobre el funcionamiento del Estado: por un lado, ralentiza la gestión cotidiana debido a los tiempos administrativos y la curva de aprendizaje de cada nuevo equipo; por otro, genera un efecto disciplinador que lleva a a frenar iniciativas por temor a quedar expuestos.

TC