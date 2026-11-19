La pelea mediática entre Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei tuvo un nuevo episodio este miércoles, cuando el exministro de Economía salió a contestar las críticas del mandatario diciendo que ahora el líder de La Libertad Avanza “piensa como los populistas de izquierda”.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en una publicación de su blog oficial, el exaliado de Carlos Menem fue muy crítico con el cambio de postura del presidente.

Este mensaje apareció luego que Milei, en la disertación que brindó en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, lo acusara de tener un “prontuario de expropiaciones”.

Domingo Cavallo.

En su exposición, el mandatario libertario repasó la estatización de la deuda privada de 1982, el Plan Bonex y el corralito de 2001 para diferenciarse de las gestiones anteriores, y afirmó que su gobierno escogió limpiar el balance de la autoridad monetaria sin “robarle a la gente”.

Como respuesta, Cavallo acompañó su texto con un fragmento de “Demoliendo Mitos”, el programa que Milei conducía en redes sociales en el año 2020, donde lo presentaba como “el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina” y reivindicaba su plan de estabilización de los años noventa y la reforma del Estado impulsada durante el mandato de Carlos Menem.

En ese video, también aprobaba la llegada de Cavallo al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, y lo definía como un “patriota” por tomar ese riesgo en un momento tan difícil de Argentina.

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El economista hizo una pregunta irónica en su publicación: “¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”.

Para Cavallo, la actual lectura de Milei sobre los hechos de 1982, 1991 y 2001 coincide con los argumentos con los que “la izquierda y los populistas siempre me atacaron”.

También aclaró que el cambio en el discurso del Presidente no le preocupa a nivel personal, sino por el impacto institucional que provoca al “acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”.

Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo

El nuevo ataque de Milei contra Cavallo

En la entrevista que le dio al canal A24, Milei volvió a cuestionar al exministro de Economía afirmando “Cavallo es el responsable del corralito. Además, no pega una”.

Según el mandatario, “no tiene autoridad moral para hablar porque él nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el 82, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos y le exigió a Menem que haga el plan Bonex”.

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Este enfrentamiento entre Milei y Cavallo comenzó por una exposición reciente que dio Cavallo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, diciendo que el Gobierno corre peligro que “se le destartale todo” antes de las elecciones del año que viene si no corrige su política monetaria.

H​M