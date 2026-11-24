El Gobierno tuvo 2 ofertas para la construcción del muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Según Infobae, de las quince compañías que se habían interesado inicialmente en el proyecto del presidente Javier Milei, finalmente solo dos terminaron enviando una propuesta: se trata de Concret Nor, que cotizó 191.956.199.991,25 pesos mientras que Lemiro Pablo Pietroboni cotizó 210.333.576.695,30 pesos.

Cómo fue el lanzamiento de la licitación del muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en octubre de este año, el Ministerio de Defensa autorizó el llamado a licitación pública nacional para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia, con un presupuesto oficial de 189.321.118.168 pesos

Esta medida se formalizó a través de la Resolución 704/2026, firmada el pasado 7 de octubre por el ministro Carlos Alberto Presti y luego publicada en el Boletín Oficial.

El plazo de ejecución previsto de la obra es de 36 meses e integra el proyecto de construcción de un muelle, infraestructura complementaria y adquisición de maquinaria y equipos en la punta oriental de la península de Ushuaia.

Según NA, el esquema de contratación combinará pagos por unidad de medida y por ajuste alzado.

La Dirección General del Material de la fuerza quedará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura se encargará de la inspección técnica.

Defensa le delegó al jefe de la Armada la firma del futuro contrato, la emisión de circulares aclaratorias y también la aplicación de multas y penalidades.

En un comunicado, Presidencia explicó que la Base Naval Integrada está pensada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección de nuestro país hacia la Antártida, este proyecto también contempla funciones relacionadas al desarrollo de actividades científicas en la región.