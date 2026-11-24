El Gobierno nacional designó este lunes 23 de noviembre de 2026 a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Salud, con el objetivo de profundizar la eficiencia administrativa, fortalecer los mecanismos de control y garantizar mejores prestaciones para los afiliados tras desplazar a las autoridades salientes.

Las nuevas funcionarias asumen en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes encabezaban la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y dejan sus cargos en medio de una renovación total de la cúpula del organismo.

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Desde la cartera sanitaria señalaron que Verónica Gabriela Pérez cuenta con trayectoria profesional y conocimiento técnico previo dentro del propio instituto, un perfil al que el Gobierno atribuye capacidad de conducción para sostener el funcionamiento operativo de la obra social y dar continuidad a la gestión.

La reestructuración en la cúpula se produce en un contexto de delicada situación financiera para el organismo estatal, marcado por la necesidad de ordenar cuentas, agilizar circuitos internos y responder a las demandas vinculadas con los prestadores y la cobertura sanitaria.

Como antecedente reciente de las dificultades presupuestarias del ente, en mayo de 2026 el Gobierno ya había aprobado una transferencia de $580.000 millones bajo la figura de un aporte financiero reintegrable, medida que en aquel momento fue justificada por la "crítica situación financiera" del Instituto y la urgencia de cancelar compromisos acumulados para asegurar la continuidad de los servicios.

Veronica Gabriela Pérez, la nueva directora ejecutiva del PAMI

Verónica Gabriela Pérez, la flamante directora ejecutiva del PAMI, es una abogada y trabajadora con carrera interna dentro del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), donde hasta este nombramiento se desempeñaba como titular de la Coordinación Ejecutiva, cargo clave en la estructura operativa al que había accedido a principios de septiembre de 2026 mediante la Resolución 2756/2026 en reemplazo de Juan Cruz Montero.

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En el plano político, distintas fuentes oficiales y periodísticas la vinculan con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, sector que ya tenía injerencia en el organismo a través de la propia Coordinación Ejecutiva que encabezaba Montero antes de su salida hace casi tres meses. Desde el Ministerio de Salud, cartera liderada por Mario Lugones, destacaron precisamente su conocimiento técnico previo de la institución y su "capacidad de conducción y orientación a una administración eficiente" como los argumentos centrales para promoverla a la máxima conducción tras el desplazamiento de Esteban Leguízamo.

Junto con el ascenso de Pérez, el Gobierno completó el reordenamiento interno promoviendo a otra funcionaria de la estructura del organismo: Elizabeth Ana Osterberg, quien hasta ahora se encontraba al frente de la Unidad Técnico Médica del PAMI y pasa a ocupar la Subdirección Ejecutiva en lugar de Carlos Blas Zamparolo, conformando así una dupla surgida desde los propios cuadros técnicos y administrativos de la obra social.

El médico que deja su lugar

Esteban Ernesto Leguízamo, el funcionario saliente que deja la conducción del PAMI, es un médico pediatra graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en salud pública, seguridad social y auditoría médica, que había asumido al frente del organismo en diciembre de 2023, tras ser designado por el presidente Javier Milei.

Con más de 30 años de trayectoria en el sistema sanitario y más de dos décadas de carrera dentro del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Leguízamo construyó un perfil técnico de planta antes de llegar a la máxima conducción. Dentro de la obra social estatal se desempeñó anteriormente como jefe de División Médica, jefe de Departamento Médico, jefe de Prestaciones Médicas y director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes de ocupar cargos jerárquicos en la estructura central del PAMI, su recorrido profesional en el sector público también incluyó funciones en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo a cargo de los programas de Epidemiología y de VIH en la Región Sanitaria VII, consolidando una carrera vinculada casi exclusivamente a la gestión y auditoría médica estatal.

Su salida de la dirección ejecutiva, oficializada este lunes 23 de noviembre de 2026 junto con la de su subdirector Carlos Blas Zamparolo, cierra un ciclo de casi tres años al frente de la obra social de los jubilados, marcado en su tramo final por tensiones financieras y reclamos de prestadores en todo el país.