El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, puso al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, al frente de la administración de las estancias Alquinta y La Entrerriana, vinculadas a Lázaro Báez. El empresario está detenido en el penal de Ezeiza y es investigado por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La gestión estará bajo supervisión judicial y tendrá como objetivo conservar el ganado, las instalaciones y la actividad de los campos.

Claudio Vidal | Crédito: Gobierno de Santa Cruz

Los inventarios realizados hasta ahora muestran el estado de la hacienda. En La Entrerriana se contaron 96 bovinos y 203 ovinos. En Alquinta, el conteo, que fue parcial, arrojó 1.308 ovinos y seis bovinos con marcas ilegibles o alteradas. De esos ovinos, 22 llevaban señales de otros establecimientos. Las tareas pendientes se frenaron porque había ovejas en período de parición con sus crías.

En La Entrerriana, la fiscalía también detectó animales con marcas ajenas y otros de difícil identificación. Además, la falta de agua y de personal obligó a liberar a la hacienda que estaba encerrada dentro del campo.

La medida responde a un pedido del fiscal federal Julio César Zárate, que había solicitado que el Estado provincial tomara posesión de los campos, donde antes se habían pedido allanamientos. El Ministerio Público Fiscal le explicó al juez que la custodia policial y las restricciones sobre los bienes no alcanzaban para cubrir las necesidades permanentes del ganado: agua, alimento y atención veterinaria.

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Según la resolución, la Provincia financiará inicialmente ambas explotaciones y Vidal deberá firmar personalmente el acta de aceptación y recepción. Desde ese momento asumirá la responsabilidad institucional de la gestión. Cada estancia tendrá una administración patrimonial, contable y bancaria separada, y lo recaudado por ventas se depositará en cuentas judiciales independientes. La medida regirá hasta el 30 de abril de 2028 y se revisará en marzo de ese año.

El juzgado también pidió con urgencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que proponga profesionales para ejercer una coadministración judicial. Ese funcionario podrá supervisar las operaciones, revisar gastos y suspender de manera provisoria actos extraordinarios que impliquen un riesgo patrimonial grave.

El tribunal consideró que, para conservar una explotación ganadera, hay que mantener los planteles reproductivos y permitir la venta habitual de lana, hacienda y otros productos. Por eso autorizó, desde la aceptación de la administración, la comercialización de los bienes propios de la actividad ordinaria. Cada operación deberá quedar documentada y la totalidad de los fondos deberá ingresar a la cuenta judicial que corresponda.

MSC/MSS