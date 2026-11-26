El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional para el productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina, por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos en Punta Clara, a pocos metros de Punta Tombo, en 2021. El máximo tribunal de la provincia rechazó el recurso de la defensa y ratificó las sentencias de primera instancia, de noviembre de 2024, y de la Cámara Penal de Trelew, de mayo de 2025.

La condena incluye tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, ya se había ordenado el decomiso de la retroexcavadora que se usó para las obras. Se trata de un hecho histórico, ya que fue el primer caso ambiental que llegó a juicio oral en el país.

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Por qué es un fallo histórico

Además de ser el primer juicio oral por un caso ambiental, durante el proceso el juez Carlos Richieri, que dictó la sentencia de primera instancia, usó por primera vez en la Argentina la figura de "ecocidio". El caso también tuvo consecuencias en la provincia, a partir de él se creó una fiscalía especializada en delitos ambientales y contra los animales, y se amplió el área natural protegida Punta Clara-Punta Tombo.

La fiscal Florencia Gómez, que estuvo a cargo de la investigación, destacó el alcance de la decisión. "Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia", sostuvo.

También habló del costo personal que tuvo el proceso. "Fueron cinco años de hostigamiento, de desprestigio y de decirnos mentirosos. Cinco años después, el sentimiento es dual", contó. "Siento que se terminó un trabajo en el que estuve totalmente sola, con el apoyo de mi familia y con una secretaria que se llama Carola. Ella fue la única persona que siempre estuvo conmigo", agregó.

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Qué pasó en Punta Clara

El campo de La Regina forma parte desde 2015 de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul y limita con el Área Natural Protegida Punta Tombo. En 2021, el productor usó maquinaria pesada para aplanar el terreno y abrir cuatro caminos hacia el mar. En ese proceso, destruyó nidos y huevos de pingüinos que estaban enterrados en la zona. Además, instaló un alambrado eléctrico de 900 metros que, según la denuncia, impedía que las aves circularan libremente.

El caso salió a la luz por el aviso del dueño de una estancia vecina, que es tío del condenado. Después, el entonces ministro de Ambiente de la provincia presentó la denuncia formal, el 26 de noviembre de 2021. Desde ese momento, comenzó una investigación judicial y científica que duró cinco años.

Pablo Borboroglu, presidente de la Global Penguin Society e investigador del Conicet, integró la primera comisión que recorrió la zona después del daño. "Parecería broma que hoy hace cinco años fue la primera vez que fui a ver lo que había pasado. Habían pasado cuatro meses de intervención con topadoras y máquinas que cambiaron el paisaje", recordó. Según explicó, el aporte de los científicos fue clave en la causa, con la participación de biólogos y geógrafos del Conicet, del Cenpat, de la National Geographic Society y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

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La reacción de las organizaciones ambientales

Greenpeace Argentina y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA), que se sumó en 2022, formaron parte de la querella. "Es una gran noticia para el ambiente y quienes lo defienden. Es además un reconocimiento a la importancia de la participación", afirmó Matías Arrigazzi, vocero de Greenpeace. "Este caso tuvo relevancia internacional; lo siguió mucha gente, no solo durante el juicio que empezó en 2024, sino desde 2021", agregó.

Borboroglu también destacó el papel del juez de primera instancia: "Fue quien usó la palabra 'ecocidio', que es la primera vez que la escuchamos en la Argentina. Esto genera jurisprudencia".

Una especie en riesgo

Punta Tombo es una zona de estepa patagónica de más de 200 hectáreas sobre la costa atlántica, cerca de Rawson. Allí se encuentra la segunda colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Esta especie, que solo vive en la Argentina y Chile, está clasificada como "casi amenazada" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

"Nosotros nos referimos a Tombo y Punta Clara como una misma región, en la que viven 180.000 parejas reproductivas. Contamos los nidos, y por cada nido hay dos. O sea que hay 360.000 reproductores", explicó Borboroglu. Según las organizaciones ambientales, la mayoría de las amenazas que enfrenta la especie son provocadas por el hombre, como el avance de la pesca, la actividad petrolera y el cambio climático.

IC/MSS