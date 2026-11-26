En medio de los gritos de Laudelina Peña y los cruces entre los abogados defensores, José Fernández Codazzi declaró este jueves 26 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. El exabogado de la tía del niño y de Bernardino Antonio Benítez fue convocado para explicar su intervención durante las primeras semanas de la investigación. En su testimonio, insistió en la hipótesis del atropellamiento, apuntó contra el matrimonio conformado por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava y defendió la inocencia de Benítez.

Antes de comenzar su declaración, el presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, le tomó juramento y le advirtió que estaba obligado a decir la verdad sobre cuanto supiera y le fuera preguntado. Tanto Laudelina como Benítez relevaron al letrado del secreto profesional, lo que le permitió dar detalles de las conversaciones que mantuvo con ambos cuando ejercía sus defensas.

Una nueva audiencia del juicio oral por la desaparición de Loan, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes | Crédito: Captura

Codazzi llegó a esta instancia del juicio luego de haber sido condenado, a fines de octubre, a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa relacionada con la sustracción de un niño en Corrientes.

Los gritos de Laudelina y la versión del atropellamiento

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Codazzi comenzó a reconstruir las conversaciones que mantuvo con Laudelina. La mujer, que durante el juicio reconoció haber mentido sobre el supuesto accidente y responsabilizó a su exabogado, interrumpió su declaración a los gritos y lo trató de "mentiroso".

“Ella me cuenta que todo lo que pasó fue un accidente, que atropellaron al nene. Una cosa simple. Y luego me fue dando detalles”, sostuvo Codazzi ante los jueces.

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Según el relato que atribuyó a su entonces defendida, Loan habría equivocado el camino cuando regresaba del naranjal y se habría cruzado con la camioneta en la que se trasladaban Pérez y Caillava, dos de los principales acusados por la sustracción y el ocultamiento del niño.

El abogado aseguró que Laudelina le había contado que los integrantes del matrimonio estaban alcoholizados, aunque no aportó durante ese tramo de su declaración pruebas que permitieran corroborar esa afirmación. “Me dijo que ella no alcanzó a ver el impacto, pero que escuchó un ruido, giró el cuerpo y que ve que la camioneta se detiene, se bajan los ocupantes y ahí es donde lo alzan al nene. Lo tiran en la parte de atrás”, relató.

Codazzi sostuvo que Laudelina incluso le había hecho una recreación de lo ocurrido y que, cuando le preguntó si Loan estaba con vida, la mujer le describió el estado en el que supuestamente había visto al niño. “Yo interpreté que el nene estaba sin vida”, afirmó.

El letrado también contó que, durante una de las reuniones con Laudelina, estaba presente uno de los hijos de la mujer y Benítez, de alrededor de seis años, quien habría intervenido espontáneamente en la conversación. “A Loan lo atropellaron”, habría dicho el menor, según el testimonio de Codazzi. El abogado aseguró que, después de ese comentario, apartaron al niño de la reunión.

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Las amenazas que Codazzi atribuyó a Caillava y la aparición del botín

Durante su declaración, el exabogado de Laudelina también apuntó contra María Victoria Caillava por las circunstancias en las que apareció el botín de Loan, el 14 de junio de 2024, un día después de su desaparición. “Desde la primera vez que la veo a Laudelina siento que ella estaba siendo intimidada, amenazada”, sostuvo.

Según Codazzi, Caillava habría amenazado a su entonces defendida con hacerles daño a sus hijos y le habría entregado el calzado para que lo colocara en el campo donde posteriormente fue encontrado. El abogado relató que ambas mujeres se habrían encontrado en inmediaciones de una escuela alrededor de las 16 horas y que Laudelina le había mostrado cómo ocultó el botín debajo de su remera.

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Aunque reconoció que no recibió precisiones sobre el momento exacto en que habría sido enterrado, aseguró que la mujer había marcado el lugar "con una rama" para poder localizarlo después.

Codazzi también afirmó que Caillava habría presionado tanto a Laudelina como a su hija Macarena Peña, prima de Loan, para que el calzado fuera encontrado.

En ese tramo de su declaración hizo referencia a un supuesto intercambio de mensajes entre madre e hija. Según el abogado, Macarena le habría preguntado a Laudelina si era cierto que habían encontrado la zapatilla antes de que se produjera formalmente el hallazgo.

Codazzi defendió la inocencia de Benítez y apuntó contra Pérez

El abogado también explicó cómo llegó a representar a Bernardino Antonio Benítez, tío político de Loan, pareja de Laudelina y primer detenido por la desaparición del niño. “Por los medios me enteré que estaba sin abogado”, contó Codazzi, quien aseguró que viajó a Goya para ofrecerle sus servicios profesionales.

“Me encontré con él en Goya, le ofrecí mi trabajo y me manifestó que la decisión final la tomaba Laudelina Peña, su pareja”, agregó.

El letrado sostuvo que realizó una inspección del lugar donde Loan había sido visto por última vez y que mantuvo varias conversaciones con Benítez antes y durante el ejercicio de su defensa. “Su relato era supercreíble. Le creí desde la primera vez que me relató hasta la séptima vez”, afirmó, y agregó: “Creo en su inocencia. Creo completamente”.

Según Codazzi, Benítez pasó gran parte de aquella jornada buscando al niño y mantuvo una discusión con José Peña, padre de Loan, en una tranquera, donde este último le recriminó la desaparición de su hijo.

El abogado cuestionó el procedimiento policial que terminó con la detención de su entonces defendido. Aseguró que fue privado de su libertad sin orden judicial y sometido a una "exhaustiva revisión corporal" para determinar si tenía arañazos o heridas. “El proceder que tuvieron para con él fue triste, tuvo muchas presiones, lo tenían como el culpable del caso”, sostuvo.

Además, acusó al marino retirado Carlos Guido Pérez de haber intentado direccionar la investigación contra Benítez desde las primeras horas de la búsqueda. “Les decía a los policías, fíjense, este tipo es un cuatrero, tiene antecedentes, para mí le hizo algo al nene”, relató Codazzi sobre las supuestas expresiones de Pérez.

Codazzi denunció amenazas de Alan Cañete y apuntó contra los falsos representantes de la Fundación Lucio Dupuy

El exabogado de Laudelina también hizo referencia a la intervención del grupo que llegó a Corrientes durante las primeras semanas de la investigación y que actualmente enfrenta acusaciones por presuntas maniobras de entorpecimiento de la búsqueda de Loan.

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Codazzi aseguró que asumió la defensa de Laudelina el mismo día que la de Benítez y que su primer encuentro con la mujer tuvo lugar en el paraje El Algarrobal. “Ahí le hago firmar el poder y a mi acompañante que filme todo para que quede registrado. Nos abrazamos con Laudelina, rezamos, oramos juntos, hice un recorrido y filmé todo para medir las distancias”, relató.

Según su testimonio, antes de retirarse del lugar recibió una llamada telefónica de Alan Cañete. “Se hacía pasar por abogado, un maleducado, me amenazó”, denunció Codazzi, quien también sostuvo que los integrantes de ese grupo se habían presentado como miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Cañete es uno de los diez acusados por las presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación. Había llegado a Corrientes junto a un grupo de personas que se presentó en nombre de la Fundación Lucio Dupuy, entre las que también se encontraba la abogada Elizabeth Cutaia.

Ambos aparecen mencionados en la reconstrucción de las actuaciones judiciales a la que accedió PERFIL. Según explicaron desde el estudio jurídico que representa a la querella, el 28 de junio de 2024 Cañete le habría enviado un mensaje a Cutaia en el que mencionaba la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un accidente, luego de haber hablado con Laudelina.

Un día después, la tía del niño declaró ante la Justicia y sostuvo que había sido atropellado por Pérez y Caillava.

Los cruces entre los abogados y la intervención del tribunal

La declaración de Codazzi estuvo atravesada por las permanentes objeciones de los abogados defensores, quienes discutieron sobre el alcance de su testimonio y la posibilidad de que incorporara información que no había conocido de manera directa. Las interrupciones obligaron al presidente del tribunal a intervenir para ordenar el debate.

“El tribunal va a dirigir y tiene toda la paciencia del mundo para escuchar esta discusión, que no debe darse en un debate como el que estamos llevando adelante”, advirtió Ceroleni.

Las declaraciones de Codazzi contrastan con los resultados de los operativos realizados por las fuerzas federales durante la investigación y con la posterior retractación de Laudelina.

De acuerdo con un relevamiento de actas e informes técnicos incorporados al expediente federal, al que accedió PERFIL, los rastrillajes en la Laguna Collera, la Laguna Ojeda, cuatro espejos de agua cercanos a una propiedad de Pérez y Caillava y los ríos Santa Lucía y Batel arrojaron resultados negativos.

En ninguno de esos procedimientos se encontraron restos biológicos, prendas de vestir ni otros elementos que permitieran establecer el paradero de Loan.

A más de dos años de la desaparición, Codazzi insiste en sostener la versión del accidente, pese a que su entonces defendida se retractó y lo responsabilizó por aquella declaración. Hasta el momento, la hipótesis del atropellamiento no cuenta con pruebas materiales que permitan corroborarla.

La Fiscalía, en cambio, sostiene la acusación por la sustracción y el ocultamiento del niño.

cp