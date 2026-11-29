El exdirector de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Facundo Leal, recuperó la libertad en el marco de la causa en la que estaba procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El exfuncionario permanecía bajo arresto domiciliario desde julio y ahora podría enfrentar un juicio por una imputación de menor gravedad.

La decisión se produjo luego de que el fiscal Guillermo Marijuán solicitara su excarcelación y la elevación del expediente a juicio, aunque con un cambio en la calificación legal: consideró que existen elementos para acusarlo por tenencia de drogas, pero no para sostener que estaban destinadas a la venta o distribución.

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La investigación se inició tras un allanamiento en una vivienda de Leal, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA en cristal, 72 pastillas de esa sustancia y 14 gramos de cocaína.

Además, encontraron más de 600.000 dólares en efectivo en esa propiedad. A esa suma se agregó otro monto millonario en moneda estadounidense que había sido incautado en su domicilio de Mendoza.

Facundo Leal fue investigado por drogas y corrupción. | Crédito: Cedoc

Por qué Facundo Leal tenía arresto domiciliario

Leal había obtenido el beneficio de permanecer en su casa después de que su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Rocchetti, planteara que su permanencia en una cárcel podía agravar sus problemas de salud y su situación de dependencia de sustancias.

El pedido contó con el respaldo de un informe del Cuerpo Médico Forense, que recomendó un tratamiento interdisciplinario para abordar sus adicciones. Los profesionales consideraron que el arresto domiciliario permitía garantizar la continuidad del proceso judicial sin comprometer su salud.

Facundo Leal | Crédito: Cedoc

Por su parte, Marijuán había cuestionado la existencia de pruebas suficientes para sostener que Leal comercializaba estupefacientes. Según el fiscal, los informes médicos describían un cuadro de adicción severa, pero no acreditaban que se dedicara a la venta o distribución de drogas.

El juez Sebastián Ramos, quien subrogaba en ese momento a Daniel Rafecas, coincidió con ese planteo.

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Las otras causas judiciales contra el exdirector de Arsat

La situación judicial de Leal también está vinculada con una investigación por presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente de Arsat. En ese expediente interviene el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

La causa por drogas, en tanto, llegó a los tribunales de Comodoro Py después de una disputa por la competencia judicial. Sin embargo, el cambio en la calificación legal podría modificar nuevamente el recorrido del expediente.

Esto se debe a que la competencia sobre el delito de tenencia de estupefacientes fue transferida a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que existe la posibilidad de que el caso continúe en el fuero porteño.

LB/AF