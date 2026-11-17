Hay un conjunto de organizaciones sociales con peso territorial específico que ya tomaron cartas en la interna del Partido Justicialista: están detrás de la aventura presidencial de Axel Kicillof. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) son algunas de los colectivos que militan la candidatura del gobernador bonaerense. Mientras que otras mantienen canales abiertos con La Plata pero todavía no definieron qué van a hacer en 2027.

El alineamiento kicillofista llega en la previa del Día de la Militancia, cuando enfrente se armará una foto de signo contrario: el Peronismo Federal, el Frente Renovador e intendentes de La Liga se reunirán este martes en San Fernando, en un acto al que no fue invitado oficialmente el espacio del gobernador.

Los piqueteros con Kicillof

Una de las primeras expresiones de estos grupos que apareció en el escenario político es la del Evita. En junio, cuando el diputado nacional Máximo Kirchner organizó un acto en Parque Lezama y disparó municiones contra el mandatario provincial, hubo replicas en el colectivo que tiene a Emilio Pérsico como referente histórico.

Axel Kicillof en un acto junto a movimientos populares, el jueves pasado. | Crédito: Prensa UTEP

La organización considera que hoy el candidato que mejor posicionamiento tiene para disputar las elecciones presidenciales del 2027 es Kicillof. Para fundamentar esa postura, el secretario general del Evita en la Provincia, Eduardo "Cholo" Ancona planteó: "El peronismo tiene que construir la unidad más grande posible para derrotar a Milei. Y las candidaturas que se resuelvan en las PASO. Si Máximo quiere, que compita en las PASO. Axel es nuestro candidato y está dispuesto a enfrentarse a cualquiera en una interna".

Otro dato: Ancona es el dirigente que busca ampliar el armado nacional kicillofista. De hecho, mantiene contactos con referentes productivos, sindicales, sociales y políticos para fortalecer la postulación del gobernador. En cada encuentro, siempre utiliza la misma frase, un tiro por elevación al kirchnerismo: “Cualquiera que juegue a desgastarlo juega para que Milei reelija”.

La distancia entre el Evita y el kirchnerismo se produjo en tiempos de Mauricio Macri en el poder. Del lado de Cristina Kirchner siempre acusaron a los dirigentes de Pérsico de entablar muy buena sintonía con la por entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Movimiento Carolina”, llegaron a denominar a la organización. Del otro lado, contestan que no abrieron las puertas para la participación y la toma de decisiones. Es un vínculo roto.

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Barrio de Pie sigue los pasos del Evita. Cuenta con una referencia axelista, la de Daniel Menéndez, el actual subsecretario de Economía Popular de Buenos Aires. El funcionario ya desde enero de 2025 comenzó con mesas de campaña por toda la provincia bajo la denominación “El futuro es con Axel”, pregonando sobre las bondades del ex ministro de Economía como alternativa a Javier Milei. Y dice que el debate de fondo en el PJ es sobre si se “consolida” la figura del gobernador como alternativa al jefe de Estado o si se lo “lesiona”.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) todavía no se definió. Pero tiene lazos aceitados con el gobernador gracias a su líder, Juan Carlos Alderete. Todo indica que apostará a que el mandatario sea el sucesor de Milei. El dirigente, que fue diputado nacional del Frente de Todos, ya dijo que el peronista tiene proyección presidencial. Y agregó un dato: pidió que se sumen otros sectores, afectados por la motosierra libertaria, al respaldo de Kicillof.

Por otro lado, aparece Libres del Sur de Silvia Saravia, quien estuvo en la lista de candidatos de Unión por la Patria. Sin embargo, aún no se expresó sobre qué camino tomará en 2027. Hoy, la agrupación está dedicada a tejer acciones con otras organizaciones para rechazar el ajuste de La Libertad Avanza.

Massa, el miércoles pasado, en la misa papal en Luján. | Crédito: Prensa

La otra foto: massismo y Peronismo Federal, en San Fernando

Este martes a las 18, en el Teatro Otamendi, unos 600 dirigentes conmemorarán el Día de la Militancia con el intendente Juan Andreotti, referente territorial del massismo, como anfitrión. Están previstos Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, del Peronismo Federal surgido en Parque Norte; el senador Sergio Uñac, que ya expresó aspiraciones presidenciales; y los intendentes Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával. Cristina y Máximo Kirchner enviarían representantes.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, no fue invitado oficialmente. La incógnita es Sergio Massa, que viajó a San Pablo invitado por el PT de Lula da Silva y llegaría sobre la hora. No hay alianza ni candidatura anunciadas, pero el contraste es nítido: mientras las organizaciones sociales piden dirimir todo en las PASO, en San Fernando se juntan quienes buscan una alternativa al gobernador dentro del peronismo.

JPK/MC