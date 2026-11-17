Con un respaldo explícito al sector privado y críticas directos contra los economistas que cuestionan el atraso cambiario, el presidente Javier Milei encabeza este lunes por la noche la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear. Apenas tomó el micrófono frente a la cúpula empresarial, el mandatario les transfirió el protagonismo de la recuperación económica: "Ustedes son los que van a sacar el país adelante, porque son los creadores de riqueza", aseguró, antes de poner como ejemplo de innovación a Elon Musk, a quien recordó por levantarse cada mañana "viendo qué problema le puede arreglar a la gente".

En el tramo más político y económico de su exposición, Milei salió a defender su plan monetario y cargó con dureza contra quienes reclaman una corrección del tipo de cambio. "Quieren devaluar", disparó el jefe de Estado, advirtiendo que hacer política monetaria activa "es como llamar a Nerón para apagar un incendio" y asegurando que, si el Gobierno no hubiera comprado más de 20 mil millones de dólares desde que ganó las elecciones, la divisa estaría "con suerte en 1000". Además, reivindicó la defensa de la propiedad privada a través del recorte fiscal y sacó pecho por su gestión: "Somos el único gobierno de la historia argentina que en tres años ha bajado casi 4 puntos del PBI en impuestos".

En desarrollo...