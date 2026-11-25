La Corte Suprema realizará una audiencia para sortear a los conjueces que deberán resolver si prescribió la causa por las torturas que sufrieron los soldados conscriptos a manos de sus superiores durante la guerra de Malvinas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no lograron un acuerdo, por lo que se sumarán dos camaristas para completar el tribunal. La audiencia de este jueves a las 10 no implica que ese mismo día se resuelva la cuestión de fondo.

La definición es clave para el futuro de la causa, que comenzó en 2007 y en la que declararon unas 200 víctimas. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que impulsa la denuncia, sostienen que se trata de crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, no prescriben. "Mañana los caminos se bifurcan. La Corte podrá recorrer el de la justicia, la memoria y la verdad; o el de la impunidad y la revictimización", advirtió el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola.

CAUSA POR TORTURAS EN MALVINAS: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE | Crédito: X @jerogi

Causa por soldados de Malvinas torturados

La causa se inició ante el Juzgado Federal de Río Grande por la denuncia de un exsoldado, a la que después se sumaron otras. Los conscriptos denunciaron estaqueamientos, que los enterraran hasta el cuello, golpes, falta de comida y otros castigos físicos y psicológicos, además de discriminación y antisemitismo. Entre otras prácticas, también se mencionan inmersiones en agua helada y que los soldados con apellidos judíos eran especialmente maltratados.

Uno de los casos ocurrió a fines de mayo de 1982, en la zona de Puerto Argentino. Como castigo porque uno de ellos se había dormido durante la guardia, dos soldados fueron estaqueados toda la noche, de pie y atados espalda con espalda. En otro caso, un conscripto indígena fue estaqueado sobre una roca durante unas cinco horas, bajo la nieve y la llovizna. Al volver al continente, varios de ellos fueron llevados a Campo de Mayo, donde les hicieron firmar papeles para que no hablaran de lo que habían vivido.

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Hay más de un centenar de militares denunciados, sin contar a quienes estaban más arriba en la cadena de mando. Según el CECIM, a partir de testimonios y documentos oficiales se logró probar que las torturas fueron crímenes de Estado, no solo por los abusos en sí, sino también por el ocultamiento deliberado de esos hechos, a través de un mecanismo que llamaron "tecnologías de impunidad". En ese sentido, destacaron como un paso clave la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de desclasificar el Informe Rattenbach, el análisis de las Fuerzas Armadas sobre la conducción de la guerra, y todos los documentos relacionados con el conflicto.

Cómo llegó a la Corte

En febrero de 2020, la jueza federal Mariel Borruto procesó a cuatro militares del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 de Paso de los Libres, Corrientes, por torturas y amenazas: Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino. En su fallo, consideró que los hechos eran crímenes de lesa humanidad.

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Sin embargo, en mayo de 2021, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el planteo de la defensa y declaró prescripta la causa. Votaron en ese sentido los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, mientras que Ana María Figueroa votó en disidencia. Los fiscales y las querellas apelaron ante la Corte.

En noviembre de 2022, el procurador general interino, Eduardo Casal, coincidió con el fiscal ante Casación, Javier De Luca, en que las torturas debían considerarse crímenes de lesa humanidad. Además, recomendó anular el fallo de Casación por considerarlo arbitrario. "Las víctimas de torturas en el campo de batalla hace 40 años que esperan por justicia", había advertido De Luca. Desde entonces, el expediente está en condiciones de ser resuelto, pero la Corte todavía no se pronunció. Todavía no es público cómo vota cada uno de los tres integrantes que, junto a los dos conjueces, deberán resolver si la tortura de soldados prescribió.

IC/ML