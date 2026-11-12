La Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por el escándalo de Ueno Bank

El procedimiento se suma a los operativos realizados en propiedades vinculadas al expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien permanece en prisión preventiva. La causa investiga presuntas maniobras para favorecer a la entidad financiera, intervenida por graves problemas de solvencia.

La Fiscalía de Paraguay allanó este jueves la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en Asunción, en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank, que derivó en la destitución y posterior detención del expresidente Santiago Peña. El procedimiento forma parte de una serie de diligencias judiciales para esclarecer las presuntas irregularidades financieras y los vínculos del exmandatario con la entidad bancaria.

Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial

Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial | Crédito: AFP

"El allanamiento forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente", señaló el Ministerio Público en un comunicado. Por su parte, el gobierno encabezado por el actual presidente, Pedro Alliana, aseguró que garantiza la plena colaboración con la Justicia y el respeto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El lunes, los investigadores habían registrado una vivienda del exmandatario en Asunción, donde incautaron documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

También fue allanada su residencia de verano en San Bernardino, donde los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El compartimento contaba con un sofisticado sistema de seguridad y una doble puerta que inicialmente impidió el ingreso de los agentes. Finalmente, el martes lograron abrirla con información proporcionada por el propio Peña a través de su abogado. En su interior no encontraron dinero ni objetos de valor: según explicó la defensa, se trataba de una habitación de pánico.

La puerta ubicada dentro de la bóveda de la casa de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, que la Fiscalía no logró abrir. | Crédito: Captura de pantalla - Fiscalía de Paraguay

En paralelo, este jueves el Ministerio Público detuvo al superintendente de Bancos del Banco Central de Paraguay (BCP), Holger Insfrán, durante un allanamiento en su vivienda de Asunción. El fiscal Cristian Benítez afirmó al medio ABC que existen "elementos de sospecha con respecto a la conducta" del funcionario, quien tenía a su cargo la supervisión de las entidades financieras del país.

La investigación por el escándalo de Ueno Bank

La Justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo. Una está centrada en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos, mientras que la otra apunta a Peña y al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, también bajo prisión preventiva.

El caso se desencadenó luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. La medida dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó multitudinarias manifestaciones en el país.

Peña está acusado de haber utilizado su influencia política para favorecer a la entidad financiera, de cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. La investigación apunta a la presunta utilización de fondos públicos para fortalecer al banco y al ocultamiento o minimización de sus problemas financieros, pese a las advertencias sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

Santiago Peña | Crédito: NA

Aunque el Banco Central informó el miércoles que restituyó parte de los ahorros a todos los depositantes, todavía no apareció la mayor parte del dinero comprometido, incluidos más de 500 millones de dólares correspondientes a fondos públicos previsionales.

En tanto, durante la mañana de este jueves se entregó ante la Justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, señalado como mano derecha de Miguel Vázquez, principal directivo de Ueno Bank, quien permanece detenido desde la semana pasada.

Peña fue destituido el 6 de noviembre mediante un acelerado juicio político. Tras su salida del poder, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta 2028.

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