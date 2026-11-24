escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial

para JorgeAsisDigital.com

Desmoronamiento de la administración

Lo escasamente poco o nada que queda en pie del Gobierno de Consultores que preside el Fenómeno Milei se obstina en evitar el regreso de la coctelería del peronismo al poder.

La epopeya utópica de suspender las PASO expresa la prepotencia matemática del antiperonismo que se amontona para pulverizar las reglas primarias del pudor institucional. Batalladores culturales que no asumen el papelón posible de la derrota y prefieren, empíricamente, eliminar la cláusula constitucional, aunque sea inútil. Falla la franqueza básica y abunda la fantasía de la tergiversación.

Perder las inútiles PASO implica el desmoronamiento arrepentido de la administración. El Riesgo Kuka asoma, en efecto, como salvación.

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Excesos de democracia interna

Ganarle a Milei es fácil. A esta altura es un juego infantil. Luce el estigma del fracaso en la mirada. Lo complicado es ser el candidato del peronismo, que es, otra vez, la alternativa.

Para Axel, el Gótico, el obstáculo más difícil es Sergio, el Profesional. Y viceversa. Con el agregado de Uñac, AntiMilei Perfecto, y probablemente —si se atreve— de Zamora, el Ambidiestro. Es el exceso de la democracia interna, sin privilegiar la trascendencia del dedo decisivo de la Doctora, la Cautiva.

Para ordenar la oposición resulta fundamental la elección Primaria y Obligatoria. El consenso registrado en las dos cumbres de los fuertes del movimiento, con los papas de senadores y de diputados que intercambiaron con amabilidad con los cinco gobernadores en la primera comida del Hotel Intercontinental financiada por el Frente Renovador, como así también en el servicio de empanadas tibias de la embajada de La Pampa en Buenos Aires.

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Se viene la tercera cumbre y, para asegurar la masticación de Axel, debe despejarse cualquier dato que estimule la paranoia de la emboscada. Pero los nubarrones que entorpecen la problemática electoral imponen revisar los acuerdos.

Si las PASO se suspenden, Sergio Uñac propone celebrar internas en turnos de bloques regionales. O organizarlas de un saqueo en la totalidad de la república, como en la última presidencial interna de 1988, cuando Carlos Menem ganó su popularidad en la sociedad y, en efecto, frente a Antonio Cafiero.

Republicanos bien pensantes

El temible regreso del peronismo perjudica los presumidos análisis de los republicanos bien pensantes que certifican que el peronismo tiene todo “el pasado por delante”. Maravilloso lugar común que se le atribuye a Borges. Una genialidad, como comparar las lágrimas de una abuela en Navidad con los hilos de la lluvia.

Pero los humanistas republicanos que piensan bien y actúan generalmente mal se angustian con las sorpresas que les depara la época. ¿Cómo puede ser que la Cautiva, en imagen positiva, supere a Patricia, la Montonera del Bien? Que la Cautiva “mida” mejor que Milei vaya y pase: el Fenómeno extinguido sabe que pronto se va a dedicar a la gloria de dar conferencias por las kermesses derechistas del mundo. O en Mar-a-Lago, con nostalgias de Trump.

Sensatez módica para diluir a Milei

Pero aquí interesan los bien pensantes republicanos televisivos que le hicieron fatigosas entrevistas complacientes al Fenómeno, sin repreguntar ni incomodar en ningún momento.

El penúltimo papelón de los republicanos ocurrió durante la exhibición en el Teatro Otamendi, San Fernando, del discurso virtual del General, reproducido con la revolucionaria inteligencia artificial. Los que piensan bien aquí enloquecieron. Con gesto superior de asco, alguno llegó a decir: “No tienen quien sea capaz”. Deben recurrir al General. Lo usan.

Tanto desconocimiento, en realidad, no sólo alarma: obnubila. Para combatir al peronismo se impone primero entenderlo. Durante el año par, suele discutirse el liderazgo. Entonces sobran los audaces que se desvanecen por hablar.

Pero en el Teatro Otamendi no se trataba de ningún acto electoral. Era apenas un homenaje oportuno por el día de la militancia. Cuentan que al Profesional se le ocurrió la idea, que fue instrumentada finalmente por Pepe Albistur, el popular Pochoclo, quien le puso la acentuada tonalidad peronista, complementada con la corbata carmesí de Donald Trump.

Lo que se produjo con ingenio, sobre todo para salir del paso, derivó para los bien pensantes en otro malentendido, en un acto casi de barbarie de los peronistas que alteran todo y se vienen, en efecto, por el poder. Peor que antes.