Se conoció un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el nivel de pobreza que contradice las afirmaciones del presidente Javier Milei, indicando que el índice es, al menos, 10 puntos más alto de lo que dijo el mandatario tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el informe de la UCA, la diferencia se da a partir de la inclusión de una canasta básica desactualizada que no permite calcular con la exactitud necesaria la proporción demográfica que se ubica por debajo de la línea, mientras que su estudio reveló que el Gobierno habría recibido mucha menos pobreza de lo que se creía y la habría aumentado entre los años 2023 y 2026.

La información del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), perteneciente a la UCA, indica que la pobreza “verdadera” es del 42,4%, muy por arriba del 32,3% difundido por el INDEC.

Esto significa que dos de cada cinco argentinos no pueden pagar la Canasta Básica Total (CBT), actual indicador sobre el que se establece la línea de pobreza, estimado en 1.690.000 pesos mensuales, aproximadamente, para una familia tipo de 4 miembros.

La UCA también reveló que la gestión que encabeza Milei no habría heredado 52,9% de pobreza, sino 41,7%, lo que representa una diferencia de más de 11 puntos porcentuales.

Además, el informe señala que durante este gobierno la pobreza creció del 41,7% a 42,4%, si se comparan los datos del último trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2026.

El informe

Este estudio fue desarrollado por los investigadores Alejo Giannecchini y Agustín Salvi, e indica que la diferencia radica en el desajuste en el cálculo de la CBT oficial, que responde a una modificación en la metodología con la que el INDEC arma la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde fines del año 2024.

Este factor hizo que se valoren más otros ingresos familiares que antes no eran evaluados, generando un gran desfasaje con las mediciones previas y volviendo imposible la comparación con los períodos previos.

En el análisis se agrega la problemática provocada por la subrepresentación de los incrementos de las tarifas, tanto en las proyecciones de la Canasta Básica como en la inflación.