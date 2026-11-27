El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado, a las 8, su resolución sobre el pedido de medidas provisionales presentado por el Gobierno argentino para frenar el avance de la explotación petrolera británica en la Cuenca Malvinas Norte, frente al archipiélago.

La decisión será leída por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, durante una sesión pública que se realizará en la sede del Tribunal, en la ciudad alemana de Hamburgo. La audiencia será transmitida en directo a través de la página oficial del organismo, donde también se difundirá el texto completo de la resolución.

El Gobierno de Milei inició el 28 de septiembre pasado un procedimiento arbitral contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal la adopción de medidas provisionales hasta que se resuelva la controversia.

Las audiencias públicas se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre, cuando las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos jurídicos y presentaron sus peticiones definitivas ante los integrantes del organismo internacional.

En Londres, los kelpers apuntaron contra Argentina en la previa al fallo por Sea Lion

El reclamo argentino tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Sea Lion

Según los datos expuestos por la representación argentina durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo, en el marco de un proyecto con un horizonte de explotación de 30 años.

En ese contexto, el Gobierno solicitó que se impidan nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos y la instalación de infraestructura para su producción. También pidió que se prohíba la utilización de información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

Además, reclamó que se garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección y preservación del medio ambiente marino y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.

La defensa argentina fundamentó su presentación en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, referidas a la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

La última de esas resoluciones, aprobada en 1976, insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia.

Por su parte, la representación británica solicitó el rechazo de la totalidad de las medidas provisionales, cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral y negó que existan condiciones de urgencia o riesgos de daños irreparables que justifiquen su adopción.

La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, e integrada, entre otros, por el asesor jurídico de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, y el especialista en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen.

Golpe al Gobierno: no consiguió quórum en Diputados para avanzar con la ley Malvinas y la reforma del BCRA

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un antecedente de particular relevancia para la Argentina, ya que en diciembre de 2012 ordenó la liberación de la Fragata Libertad, que permanecía retenida en Ghana a raíz de una demanda presentada por un fondo de inversión

La resolución que se conocerá mañana podrá disponer la totalidad o parte de las medidas solicitadas por la Argentina, establecer otras de diferente alcance o rechazar el pedido, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la controversia de soberanía entre ambos países.

Qué dijo Pablo Quirno sobre el reclamo argentino

Este jueves el canciller Pablo Quirno dijo que “la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, al tiempo que recalcó que el tribunal podría ordenar todas o algunas de las medidas solicitadas por la Argentina o declararse, en principio, incompetente para intervenir.

El canciller aclaró que se trataría de una decisión de carácter procesal que no afectaría los derechos argentinos sobre las islas ni impediría la continuidad del procedimiento arbitral. “En esto del sábado no se discute soberanía”, enfatizó.

Quirno destacó que la presentación argentina permitió dejar asentada ante un tribunal internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur y remarcó que el Gobierno también recurre a herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias para defender los intereses nacionales.

RM