PASO, Presupuesto e interna: el estrecho desfiladero que la Casa Rosada debe atravesar antes de fin de año

Al Gobierno se le acortan los tiempos. Con apenas dos semanas de sesiones ordinarias por delante y la convocatoria a extraordinarias ya en carpeta, la Casa Rosada ingresa en un estrecho desfiladero en el que deberá maniobrar sobre una feroz interna con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que desafía abiertamente a los Milei, y al mismo tiempo ser efectiva en la construcción de los acuerdos políticos que le permitan sostener su agenda legislativa. Es la tarea que tiene encomendada Diego Santilli, quien además de jefe de Gabinete hace las veces de ministro político.

No se trata sólo de una cuestión de calendario. El oficialismo necesita mostrar gobernabilidad frente a los mercados y dar señales de que el rumbo permanece inalterable, aun cuando la inflación de octubre volvió a recalentarse (IPC de 2,2%), el riesgo país se estaciona en la franja de los 800 puntos y la actividad muestra niveles cada vez más bajos, con una economía que ingresó en una recesión técnica. En Balcarce 50 insisten en que nada de eso altera el horizonte, que es marchar hacia el año electoral en el que Javier Milei buscará revalidar sus cuatro años de gestión. Y lo sostienen aun después de los potentes mensajes de León XIV, que con austeridad agustina dejó a la intemperie las políticas del Gobierno.

Javier Milei y Patricia Bullrich.

El frente interno es, por estas horas, el más ruidoso. Mientras el Sumo Pontífice se despedía en Luján, el Presidente compartió en Instagram una frase que en la Casa Rosada nadie dudó en dirigir a Bullrich. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, decía el mensaje.

El Gobierno concede a sus aliados cambios al Presupuesto 2027 pero no logra destrabar la Ley Malvinas

La respuesta de la senadora, según publicó Clarín, fue tan breve como amenazante: “Que me corran, pero no les sale ni una ley más”. En el karinismo reconocen que exploran reemplazarla al frente de la bancada por la neuquina Nadia Márquez, aunque el camino asoma sinuoso. En el entorno de la exministra replican con tono religioso. “Mientras seamos 12 apóstoles vamos a seguir diciendo lo que pensamos”, advierten.

Como si fuera poco, Bullrich se reunió con Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más defendieron el modelo de Milei pero que viene dando cada vez más mensajes críticos. “Fue para tener su mirada”, sostienen en el bullrichismo.

El propio Milei, sin embargo, da señales ambiguas. El jueves por la noche le puso “me gusta” a un posteo de una cuenta cercana al ecosistema digital de Santiago Caputo, “El Oráculo de Trenque Lauquen”. El mensaje sostenía que quienes militan la ruptura de Bullrich con el Gobierno, los Menem entre ellos, saben que la fórmula Milei-Bullrich “te puede ganar en primera vuelta”.

Entre los libertarios, el gesto presidencial se leyó como una validación. Horas antes, Martín Menem había apurado a la senadora en diálogo con Radio Mitre al reclamar que la suspensión de las PASO obtenga media sanción “en las próximas dos semanas”. Bullrich, que se dio “marzo o abril” para definir si compite en 2027, prioriza otras iniciativas, como la ley de Discapacidad. Así lo hizo saber en sus redes sociales.

El tironeo se traslada a una agenda parlamentaria que no admite demoras. El martes 17, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Agustín Coto, retomará la reforma electoral con la intención oficial de dictaminar y llevarla al recinto. El PRO y la UCR condicionan su apoyo al avance de Ficha Limpia, mientras el interbloque peronista de José Mayans rechaza la suspensión. Ese mismo día, en Diputados, el oficialismo buscará el dictamen del Presupuesto 2027 tras aceptar los siete pedidos del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza.

El miércoles 18 intentará sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo artículo 129 todavía genera objeciones entre los aliados. El 25 será el turno del Presupuesto en el recinto y, en simultáneo, Santilli debutará en el Senado con su primer informe de gestión, preparado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, alfil de Karina Milei. Lo que no salga antes del 30 quedará para las extraordinarias, con un temario que definirá estrictamente el Presidente.

Trump

El escenario internacional tampoco ayuda. En apenas un mes, los demócratas le arrebataron a Donald Trump el control del Congreso, Benjamin Netanyahu ganó en Israel pero quedó a ocho bancas de la mayoría y Lula da Silva retuvo el poder en Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro, a quien Milei había felicitado tras la primera vuelta. Bullrich, en cambio, reconoció el triunfo del brasileño. El apoyo internacional y una eventual asistencia financiera de Scott Bessent lucen cada vez más lejanos.

En lo económico, el 2,2% de octubre que informó el INDEC superó lo que esperaba el mercado y llevó la inflación interanual al 33,1%. En el Palacio de Hacienda atribuyen el salto a los precios regulados, por la eliminación del régimen de Zona Fría y la suba de los combustibles, y destacan que la núcleo marcó 1,5%, la más baja en quince meses.

El "me gusta" de Javier Milei que reavivó la interna entre Patricia Bullrich y los Menem

El riesgo país, que el viernes pasado tocó los 939 puntos, terminó la semana en la zona de los 830, aunque duplica los niveles de hace cuatro meses. La actividad se contrajo 0,6% en el segundo trimestre y, tras el desplome de julio y el estancamiento de agosto, las consultoras dan por hecho un segundo trimestre consecutivo de caída. Algunas previsiones de crecimiento para 2026 están incluso por debajo del 1%.

En ese escenario, el G6 prepara la convocatoria a una mesa amplia con el Estado, las provincias y los trabajadores, alentada por el arzobispo Jorge García Cuerva tras la visita del Papa. En el Gobierno, la idea no despertó entusiasmo.