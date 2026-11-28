El interventor de Radio y Televisión Argentina SAU (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU (CAISAU), Carlos Curci, presentó su renuncia a los medios estatales que nuclean a Canal 7 (ex TV Pública), Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV. Su salida se hará efectiva el próximo 1 de diciembre, luego de 16 meses de gestión, y su lugar será ocupado por Fernando Subirats, hasta ahora subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

El alejamiento se había acordado desde julio con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández. Cuando Fernández desembarcó en el área, le transmitió a Curci su intención de designar a otro perfil al frente de la intervención, aunque necesitaba margen para interiorizarse en la estructura, el entonces interventor aceptó continuar unos meses más hasta consolidar la transición. "Era el momento de terminar su etapa”, señalaron desde el área comunicacional del Ejecutivo.

Con su salida, Curci se suma a la extensa lista de más de 300 funcionarios que dejaron sus cargos en casi tres años de gestión de Javier Milei. Con estos números, podemos afirmar que en promedio el gobierno tuvo una baja cada tres días y medio.

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El enroque reconfigurará el organigrama oficial, ya que la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos no será eliminada, pero permanecerá vacante y sus tareas administrativas quedarán bajo la órbita directa de Fernández. “No se sumaría a una persona nueva”, adelantaron en la Secretaría.

El periodista agropecuario y ex vocero de la Sociedad Rural Argentina, Curci había asumido el 1 de agosto de 2025 mediante el decreto 525/2025 —con designación ad honorem en CAISAU— en reemplazo de Eduardo González. Fue el tercer funcionario en conducir el proceso abierto en febrero de 2024 por el decreto 117/2024, que tuvo como primer interventor a Diego Chaher, luego trasladado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

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Subirats llegó a la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos el 1 de agosto de este año, con foco en la operación diaria y los contenidos de las señales estatales. Es periodista con más de tres décadas de recorrido en el sector, pasó por Radio Mitre y Radio Continental, ocupó la dirección ejecutiva de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y hasta 2025 se desempeñó como gerente periodístico de Alpha Media, el grupo propietario de Radio Rivadavia.

El eje de la administración saliente fue la reducción de estructura. En febrero, el Gobierno habilitó un plan de retiros voluntarios vigente hasta el 19 de marzo y destinado a unos 2.200 empleados de RTA, 110 de CAISAU y 200 trabajadores transferidos de la ex Télam, con el objetivo de recortar hasta 400 puestos. Ese programa buscó reforzar una primera convocatoria de 2024 que había reunido cerca de 200 adhesiones.

MSS