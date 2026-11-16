Sigue la disputa política por el control de la SIDE y el reclutamiento de espías

Sebastián Pareja pasó alrededor más de cuatro horas en la plaza de Luján durante la misa del papa León XIV, este miércoles 11 de noviembre. Permaneció al aire libre y bajo el sol: a las 10:00, cuando comenzó la ceremonia, el Servicio Meteorológico Nacional registraba 26 °C en la ciudad. Fue uno de los actos más convocantes de la visita papal. Asistieron, según el Vaticano, más de dos millones de personas.

Con el aval de Karina Milei, Pareja integró la delegación oficial junto a figuras como Diego Santilli, Mario Lugones y Daniel Scioli. Se sentó al lado de Fabián Fernández, secretario de Comunicación e integrante de la Mesa Política del Gobierno. La presencia del presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia llamó la atención porque se esperaba que asistiera, por jerarquía legislativa, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque La Libertad Avanza en Diputados.

Sebastián Pareja fue el único diputado de La Libertad Avanza que integró la delegación que Karina Milei encabezó en la misa del papa León XIV en Luján.

Consultado por PERFIL sobre su participación en la misa, Pareja respondió emocionado: “La verdad conmovido desde todo punto de vista. Lo que representa en suelo argentino es, sinceramente, único, inolvidable y de una profundidad increíble. ¡Y la gente! Dios mío. Qué belleza. Cuánta belleza hubo estos días entre nosotros. Impresionante”.

Su presencia en la misa fue leída por sectores del oficialismo y la oposición como una clara muestra de apoyo de “la Jefa” hacia el armador político libertario en la provincia de Buenos Aires, quien fue denunciado tras una investigación de revista Noticias por presunto enriquecimiento ilícito.

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La SIDE no responde sobre el reclutamiento

Cuando la SIDE lanzó la convocatoria para incorporar personal, informó que había recibido 40.000 postulaciones durante las primeras 24 horas. Desde entonces, PERFIL consultó sistemáticamente al organismo para conocer la cantidad actualizada de inscriptos y, principalmente, qué destino tendrá la base de datos de quienes no queden seleccionados.

Las mismas preguntas se trasladaron reiteradamente al entorno del subsecretario de Inteligencia, Diego Kravetz. Ninguno de los dos ámbitos respondió.

La convocatoria también había abierto interrogantes por la información solicitada a los aspirantes, entre la que figuraban datos de identificación, geolocalización del domicilio y correo electrónico, dato que revela fácilmente la dirección IP de cada persona. Qué ocurrirá con la base de datos de quienes no sean incorporados sigue sin respuesta oficial. Tampoco se informó cuántas postulaciones recibió la SIDE después del primer día.

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El reclutamiento y la nueva SIDE: qué perfiles busca la conducción

La Resolución 941/2026, publicada el 3 de noviembre pasado en el Boletín Oficial, aprobó el Reglamento de Ingreso a la Carrera Profesional de la SIDE y autorizó la convocatoria al Concurso Público de Ingreso 2027. La oferta de reclutamiento difundida por el organismo contempla perfiles vinculados con el análisis estratégico, la ciberinteligencia y la tecnología, las operaciones, los idiomas y estudios regionales, la contrainteligencia y la seguridad, y el apoyo institucional.

El reglamento establece que el secretario de Inteligencia determinará los cupos y los perfiles requeridos una vez cerrada la inscripción, a propuesta de la Escuela Nacional de Inteligencia y del área de Recursos Humanos, en función de las necesidades del organismo. También dispone que los postulantes deberán acreditar la titulación exigida para el cuadro correspondiente al perfil al que se postulen. Es decir, la resolución no fija una formación académica única para todos los aspirantes: los requisitos dependen del perfil y del cuadro al que busquen ingresar.

Sin embargo, para anotarse en la convocatoria laboral abierta al público, el requisito mínimo establecido fue tener el secundario completo. La diferencia entre la diversidad de especialidades que busca cubrir la central de inteligencia y las condiciones iniciales de inscripción abre interrogantes sobre el proceso de selección y el perfil profesional que pretende incorporar la nueva conducción.

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El planteo adquiere otra dimensión frente al despido de más de "700 agentes con más de diez años de experiencia" que denunció el bloque legislativo peronista a PERFIL el pasado domingo. La nueva convocatoria aparece así en paralelo con un recambio significativo de personal dentro de la estructura de inteligencia.

La pregunta ya no pasa solamente por cuántas personas se anotaron en la convocatoria, sino por qué tipo de organismo busca construir la conducción actual de la SIDE, qué perfiles pretende incorporar tras la salida de cientos de agentes experimentados y cuáles son los criterios que definirán la selección de los nuevos integrantes.

Karina Milei y Santiago Caputo: la disputa por el control de la inteligencia

El trasfondo político sigue siendo la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control de la SIDE. El organismo está encabezado por Cristian Auguadra, un hombre del esquema del asesor presidencial que mantiene una relación de larga data con la familia Caputo: durante varios años fue contador de Claudio Caputo, padre de Santiago.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor presidencial, mantienen una disputa por la influencia política sobre la SIDE, uno de los principales focos de la interna del Gobierno de Javier Milei.

Pareja, por su parte, además de ser el principal armador político bonaerense de La Libertad Avanza y hombre de confianza de la secretaria General de la Presidencia, preside la Comisión Bicameral de Inteligencia. Dicho organismo tiene entre sus atribuciones supervisar a la central de inteligencia y requerir información sobre sus actividades.

Su llegada a la conducción de la Bicameral tuvo una significación política que excedió la distribución de cargos legislativos. La presidencia de la comisión era un lugar que esperaba ocupar el PRO, más precisamente Cristian Ritondo, en el marco de un acuerdo político que había establecido con La Libertad Avanza. La designación de Pareja alteró ese esquema y ubicó a un dirigente directamente ligado a Karina Milei al frente del órgano encargado de fiscalizar a la SIDE.

Los cambios en el reclutamiento de la ex AFI no solo plantearon interrogantes sobre el tratamiento de los datos personales, sino que abrieron otra dimensión de esa discusión: quién define el perfil de los nuevos agentes, qué criterios orientan la selección y qué conducción política establece esas prioridades.

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El pedido de informes del peronismo que no avanza

En paralelo, el nuevo pedido de informes parlamentario sobre la SIDE que había anticipado el peronismo todavía no fue presentado. Desde el cuerpo legislativo del PJ le habían comunicado a PERFIL que se trabajaba en una iniciativa que se presentaría “a última hora” del viernes 13 de noviembre. Sin embargo, al cierre de esta edición, el proyecto no ingresó formalmente al Congreso.

“Estamos trabajando en el proyecto”, fue la escueta respuesta del diputado Agustín Rossi ante la consulta de este medio. La oficina de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, señaló que verificaría el estado de la iniciativa, pero tampoco hubo respuesta. Al cierre de esta edición, el anuncio no se había traducido en una presentación. Misma situación sucedió al consultar al entorno de Máximo Kirchner. Mutismo absoluto.

El diputado peronista Agustín Rossi anticipó a PERFIL que el peronismo prepara un pedido de informes sobre el reclutamiento de la SIDE, pero la iniciativa todavía no fue presentada en el Congreso.

El antecedente del pedido de informes por la presunta participación de la SIDE en la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos vía Puerto Iguazú permite observar el rápido movimiento parlamentario que generó aquella situación. La iniciativa fue girada de inmediato por el presidente de la Bicameral de Inteligencia, Sebastián Pareja, una secuencia muy distinta a la que hasta ahora tuvo la convocatoria laboral digital.

Por su parte, fuentes parlamentarias del PRO señalaron a PERFIL que la iniciativa peronista “debe tratarse en la Bicameral de Inteligencia, donde todos los pedidos de información, en general, salen”, aunque aclararon que su contenido queda alcanzado por el secreto del organismo legislativo.

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PERFIL intentó conseguir una explicación del bloque peronista sobre el freno al pedido de informes relacionado con la convocatoria laboral de la SIDE. Sin embargo, las fuentes consultadas evitaron dar precisiones, incluso sobre la denuncia que recibió Pareja y que podría reconfigurar la conformación del órgano legislativo encargado de controlar a la central de inteligencia.

La demora tiene consecuencias sobre el escenario político e institucional. Mientras la SIDE mantiene sin respuesta las consultas sobre el reclutamiento y el tratamiento de los datos de los aspirantes, el pedido de informes anunciado por el peronismo todavía no llegó formalmente a la Bicameral. La falta de avances parlamentarios le da aire a la conducción de la central de inteligencia en medio de los cuestionamientos sobre su nueva etapa y de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Sebastián Pareja.

La presencia de Pareja en la delegación oficial de Luján volvió a mostrar su lugar dentro del esquema político de Karina Milei. Junto con los cambios en el reclutamiento, la falta de respuestas de la SIDE y la demora del peronismo en formalizar su pedido de informes, queda planteada una pregunta que atraviesa toda la historia: quién controla efectivamente la inteligencia argentina.