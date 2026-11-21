La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores entró en una etapa sinuosa. En el oficialismo ordenan el mapa en dos categorías. Están los mandatarios con los que se buscará cerrar alianzas electorales y están los que resultan imprescindibles para la gobernabilidad y para reunir los votos en el Congreso. Ese criterio explica tanto los gestos (sesión caída en Diputados) de los últimos días como los roces que la reforma política dejó dentro de la propia tropa libertaria.

El costo de suspender las PASO

Dentro de La Libertad Avanza admiten que la suspensión de las PASO sumado a la eliminación de las listas de adhesión (colectoras) del dictamen de reforma política dejó a la intemperie a varios de sus candidatos para el año próximo. Los casos de Luis Petri en Mendoza y de Lisandro Almirón en Corrientes aparecen entre los más expuestos.

Karina Milei, con el gobernador Juan Pablo Valdés (UCR) en Corrientes.

Con esa lógica explican en el oficialismo la salida del bloque libertario de Mariano Campero. El diputado tucumano pretendía jugar dentro del frente libertario, pero sin primarias no tenía forma de disputarle la interna a Lisandro Catalán. Según pudo saber PERFIL, Campero había avisado internamente que haría el movimiento.

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Desde Buenos Aires no se advierte. Eran muchos los gestos en la política local tucumana que Catalán, el candidato de Karina Milei y presidente del partido LLA había tenido para con Osvaldo Jaldo.

Los roces se extendieron a otras áreas. Al senador catamarqueño Flavio Fama lo habían tentado con una candidatura a diputado nacional, y esa oferta funcionaba como condición para que firmara el dictamen de la reforma política que suspende las PASO. Tuvo que intervenir el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt para aclarar que esa definición le corresponde solo a Karina Milei.

Los gestos de la Casa Rosada

La necesidad de avanzar en acuerdos con los mandatarios quedó a la vista en dos nuevos movimientos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió junto a Alfredo Cornejo la segunda Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza, donde ambos mantuvieron una reunión privada de más de una hora.

Santilli defendió allí la reforma electoral y vinculó el desarrollo minero con el rumbo económico de Javier Milei. "Son las provincias con sus subsuelos las que definen", dijo. Del encuentro también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en plena negociación por las PASO. Allí Santilli anunció haber alcanzado un acuerdo con Cornejo en materia política. En la provincia dan por descontado que la Casa Rosada le bajará el pulgar a la candidatura del diputado Petri.

El otro gesto salió del Palacio de Hacienda. Luis Caputo llevó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) la propuesta de eliminar el impuesto a los Sellos, un tributo provincial, con la promesa de reembolsar el 50% de lo recaudado a las provincias que adhieran. "Como dijo el Presidente, un shock de oferta negativo como el que estamos viendo se combate con baja de impuestos y regulaciones", escribió el ministro.

Los gobernadores recibieron la idea con interés, aunque reclaman una discusión integral de la coparticipación. Llaryora, además, había cuestionado que el anuncio se hiciera primero ante la UIA, sin consultar a las provincias.

En paralelo, Caputo firmó con Ignacio Torres la contragarantía para un crédito de la CAF por USD 150 millones, destinado a garantizar el agua potable en la cuenca del Río Senguer. La obra beneficiará en forma directa a más de 286 mil habitantes de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut, y de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Torres, es uno de los gobernadores que tiene casi cerrado un acuerdo con la Casa Rosada.

Dentro de los aliados que se dan por descontado están Entre Ríos, con Rogelio Frigerio y Chaco, gobernador por Leandro Zdero. Las mismas provincias que en el año 2025. Hay otros gran pelotón de provincias aliadas que podría alcanzar la decena.

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El mapa del desdoblamiento

Los gestos conviven con señales que van en sentido contrario a la estrategia libertaria de nacionalizar la elección. El propio Torres ya puso fecha para desdoblar los comicios en Chubut, fiel a su consigna de que en la provincia "vamos a discutir Chubut". El gobernador competirá con Despierta Chubut, su armado provincial, aunque la Nación lo cuenta entre sus aliados en el Congreso.

Córdoba, todavía sin definición, es el distrito que más pesa en el Congreso. Los diputados que responden a Martín Llaryora, junto a los de Maximiliano Pullaro, fueron clave para que el miércoles se cayera la sesión en Diputados por falta de quórum, con 126 presentes, tres menos de los necesarios. En el espacio oficialista, Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo apuestan a competir por la provincia.

Hasta ahora, once provincias confirmaron que separarán sus elecciones de la presidencial del 24 de octubre de 2027. Neuquén votará el 14 de febrero y Tucumán, el 9 de mayo, ambas con fecha fijada por decreto. Santa Fe anunció PASO provinciales el 18 de abril y generales el 13 de junio, mientras que Salta apunta al 16 de mayo. Chubut se sumó con fecha propia. Río Negro, Chaco, Mendoza, Jujuy y Corrientes anunciaron el desdoblamiento sin precisar el día, y Tierra del Fuego lo tiene fijado por ley.

Catamarca, con Raúl Jalil, es por ahora la única que confirmó que votará junto con la Nación. La Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Córdoba todavía no definieron su calendario.