El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Carlos Stornelli, pidió investigar al dirigente Luis D’Elía por su polémico tuit en el que afirmó ser un vocero de la Guardia Revolucionaria Iraní y lanzó mensajes amenazantes sobre una posible “guerra”, en lo que el fiscal consideró que no fue una “opinión personal”, sino que “le habría sido encomendado transmitir oficialmente por integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní”.

Stornelli acusó al exdiputado por traición a la patria y apología del crimen y la presentación recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, según confirmó la agencia Noticias Argentinas. “El nombrado no solo invocó mantener una comunicación directa con dicha organización, sino que además se atribuyó expresamente la condición de transmisor y/o comunicador en la República Argentina y en el ámbito del Mercosur”, profundizó.

El fiscal solicitó que el dirigente social sea citado a declarar para saber si pertenece a la entidad iraní, cuál sería su posición concreta dentro de ella y quiénes son sus contactos. Pidió esclarecer “las circunstancias en las que habría recibido y posteriormente difundido aquel mensaje” y “profundizar en aquellas conexiones que el propio denunciado reconoce tener con una organización terrorista”. D’Elía cuestionó la medida con un mensaje: “El sionismo y sus funcionarios judiciales acaban de denunciarme por publicar la posición de la Guardia Revolucionaria iraní”.

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El tuit de D’Elía

El pasado 17 de noviembre, el político publicó en la red social X un posteo en el que escribió: “La Guardia Revolucionaria iraní, la misma que hace un tiempo me pidió que comunicara algunas cosas, hoy me pidió que oficialmente transmitiera aquí en Argentina y en el Mercosur este mensaje”. “En las próximas dos semanas se va a reiniciar la guerra. Y como decimos en los barrios de la periferia de Buenos Aires: se va a reiniciar mal. Va a ser la fase definitiva”, aseguró.

x Luis D'Elia | Crédito: x Luis D'Elia

En un tono amenazante pero incluyendo censuras, advirtió a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu: “Que tomen nota Estados Unidos e Israel: ya no tienen más bombas trasladables en aviones; ahora tienen misiles atómicos de 8 toneladas con un daño periférico de 85 kilómetros a la redonda. La comisión de expertos ya aprobó el cambio de fatua que les permite fabricar y tirar armamento atómico si fuera necesario, sabiendo que enfrente tienen a un b*** pedófilo como Trump y a un n*** asesino como Netanyahu”.

Además, afirmó haber recibido la información de que han llegado tres portaaviones norteamericanos a las cercanías de Irán con 5.000 soldados cada uno. "Si deciden descender a tierra iraní, van a volver 15.000 ataúdes a Estados Unidos. Irán prepara su ejército con un millón de soldados dispuestos a ponerle fin a esto, y perciben que se viene una victoria total y definitiva", sentenció.

Sobre el final, remarcó el alcance que tendría este supuesto reinicio: “Escuchen esto porque es muy potente: en 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”.





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