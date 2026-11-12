Un ataque israelí contra un hospital de Gaza dejó seis muertos y fue el más letal desde las elecciones

El fuego israelí dejó 11 muertos en la Franja de Gaza este jueves, seis de ellos durante un bombardeo contra el hospital Nasser, ubicado en el sur del territorio palestino. El ataque contra el complejo médico fue el más letal desde las elecciones celebradas en Israel el mes pasado, según informaron autoridades sanitarias palestinas.

El Ejército israelí confirmó la ofensiva contra el centro de salud de Khan Yunis y aseguró que su objetivo era Muhammad Abu Ismail, comandante de la brigada de Hamas en esa ciudad, junto con otros integrantes del grupo que, según su versión, se encontraban dentro del hospital. Las fuerzas israelíes sostuvieron que Hamas utiliza el establecimiento como centro de operaciones, depósito de armas y lugar para realizar interrogatorios y torturas.

Hamas negó las acusaciones y rechazó que el hospital sea utilizado con fines militares. En un comunicado, el movimiento palestino calificó de falsa la versión israelí y sostuvo que busca justificar los bombardeos. Ambas partes se acusan con frecuencia de incumplir el acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos, que entró en vigor en octubre de 2025.

Ataque al Hospital Nasser | Crédito: AFP

El hospital Nasser confirmó la muerte de seis personas, mientras que un médico indicó que cerca de 30 resultaron heridas. Entre las víctimas se encontraba un médico palestino que había participado junto al cirujano británico Goher Rahbour en una operación durante la noche del miércoles.

“Estaba con mi teléfono, leyendo un poco, y el ataque ocurrió justo después de la medianoche. Fue muy fuerte y muy rápido. El edificio tembló y se levantó mucho humo”, relató Rahbour.

Según la Defensa Civil de Gaza, los cuerpos fueron recuperados del edificio alcanzado, que una fuente médica identificó como el área de cirugía del hospital. Un periodista de AFP que estuvo en el lugar describió daños en una escalera exterior, un piso completamente afectado y restos de concreto y equipamiento médico entre los escombros.

Ataque al Hospital Nasser | Crédito: AFP

El paramédico Ezzedin Abu Sabha aseguró que el edificio quirúrgico fue bombardeado por aviones F-16 “sin previo aviso”, lo que provocó heridas a numerosos pacientes y la muerte de médicos y personas internadas. Por su parte, el portavoz de Hamas, Hazem Qassem, calificó el ataque como un crimen de guerra y responsabilizó al Consejo de Paz respaldado por Estados Unidos, encargado de supervisar el plan de alto el fuego en Gaza, por no haber impedido la ofensiva.

Además de las seis víctimas del hospital Nasser, la Defensa Civil informó otras cinco muertes en distintos puntos de la Franja. Una persona falleció por disparos israelíes cerca del campamento de Al-Bureij y otra murió en un ataque con drones contra un vehículo en las inmediaciones de Deir al-Balah, en el centro del territorio.

También se reportaron dos muertos en un bombardeo contra un vehículo cerca del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, y una víctima en un ataque con drones en Jabalia, al norte.

El Ejército israelí afirmó haber atacado a un combatiente en Deir al-Balah y a otro en la ciudad de Gaza, aunque negó que el segundo bombardeo se hubiera producido cerca del hospital Al-Shifa.

Ataque al Hospital Nasser | Crédito: AFP

La ofensiva se produjo en medio de un escenario político incierto en Israel. Tras las elecciones del mes pasado, el país permanece bajo un gobierno interino encabezado por Benjamin Netanyahu, luego de que los comicios no arrojaran un resultado concluyente. Gadi Eisenkot, líder del bloque opositor, recibió el encargo de formar una nueva administración.

Netanyahu, quien gobernó Israel durante casi dos décadas de manera intermitente y estuvo al frente del país durante la guerra en Gaza, centró parte de su campaña electoral en las amenazas a la seguridad nacional y llamó a conformar un gobierno de unidad.

Aunque el alto el fuego de 2025 redujo considerablemente los enfrentamientos, Israel mantuvo una serie de ataques en la Franja. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1.600 palestinos murieron desde el inicio de la tregua. Las cifras de ese organismo, que funciona bajo la autoridad de Hamas, son consideradas fiables por Naciones Unidas.

PC