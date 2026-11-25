El periodista Horacio Verbitsky declaró este miércoles ante la Justicia en la causa por el Vacunatorio VIP y aseguró que no sabía que podía ser ilegal recibir la vacuna contra el Covid-19 fuera de los grupos prioritarios. Afirmó que, si lo hubiera sabido, no la habría aceptado. Además, según fuentes de la investigación, sostuvo que no tenía intención de vacunarse, pero que "lo convencieron de hacerlo".

Acompañado de sus abogados, Verbitsky se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y respondió preguntas del fiscal Eduardo Taiano. Llegó y se fue sin hablar con la prensa. Es uno de los 34 imputados que serán indagados en esta etapa de la causa, que se centra en las personas que recibieron dosis en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas o incluso en sus casas sin cumplir con los requisitos.

Durante la indagatoria, Verbitsky repitió la versión que había dado en 2021. Contó que primero intentó averiguar dónde vacunarse a través del bot del Gobierno porteño, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Según fuentes de la investigación, el ministro primero le indicó que fuera al Hospital Posadas, pero después lo volvió a llamar y le pidió que se acercara al Ministerio de Salud, donde finalmente recibió la dosis.

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De qué se acusa a los vacunados

Para el fiscal Taiano, quienes recibieron las vacunas fueron "partícipes necesarios" del delito de peculado de bienes, que castiga a un funcionario que desvía recursos públicos que tiene a su cargo. Según el fiscal, los acusados aceptaron dosis de la vacuna Sputnik V sabiendo que no formaban parte de los grupos habilitados en ese momento, y eso afectó la distribución de un recurso muy escaso en el peor momento de la crisis sanitaria.

Quiénes declaran

Este miércoles también estaba citado el empresario Seza Manukian. El viernes 27 será el turno de Lourdes, Matilde y Dolores Noya, y el lunes 30, de Félix Eulogio Guille y del empresario Florencio Aldrey. El 2 de diciembre declararán los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana; el 4, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda "Chiche" González de Duhalde; y el 9, Juliana y María Eva Duhalde.

Cuando terminen las indagatorias, el 9 de diciembre, la jueza podrá resolver la situación de cada uno de los imputados.

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El origen de la causa

El escándalo estalló en febrero de 2021, cuando el propio Verbitsky contó en la radio que se había vacunado en el Ministerio de Salud gracias a su amistad con González García. La revelación provocó la salida del ministro, a pedido del entonces presidente Alberto Fernández.

La causa comenzó con una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, que pidió investigar si el ministro había favorecido a un grupo de personas con las vacunas fuera de los criterios sanitarios. La calificó como "un acto de inusitada gravedad institucional". En 2021 la causa fue archivada, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó profundizar la investigación. Después, la investigación se amplió a las vacunas asignadas al Ministerio de Salud y al Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021.

La causa contra González García se extinguió tras su muerte, en octubre de 2024. En cambio, los exfuncionarios Marcelo Ariel Guille, Alejandro Salvador Costa y Alejandro Maceira fueron enviados a juicio oral por presunto abuso de autoridad y peculado.

IC/MSS