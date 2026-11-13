Ante el avance de El Niño, Karina Milei y Santilli viajaron a Corrientes para coordinar la prevención de inundaciones

Ante el avance del fenómeno climático de El Niño, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajaron a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. La visita se centró en el trabajo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que desde julio coordina con las provincias un plan nacional de prevención, y en la necesidad de “fortalecer la prevención y la asistencia ante posibles inundaciones”.

El viaje coincide con nuevas alertas por el clima. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que El Niño continúe hasta fines de 2026, aunque todavía no confirma si llegará a la intensidad de un “Súper Niño”. Para mediados de noviembre, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa tormentas con más de 100 milímetros en el sur del NOA.

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El plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado por el Ministerio de Seguridad, prevé alertas del Servicio Meteorológico Nacional con hasta tres días de anticipación, el seguimiento de los ríos en tiempo real y la posible intervención de las Fuerzas Armadas en evacuaciones y rescates. En el Litoral, la Armada ya tiene un buque y una lancha patrullera en el puerto de Corrientes, y Vialidad Nacional realiza tareas preventivas en las rutas de la región.

El fenómeno ya ha llegado a ciertos sectores del país, en la ciudad de Paraná, el río subió 17 centímetros en 24 horas y llegó a los 5,49 metros el jueves por la mañana. El agua cubrió barrios costeros, calles e instalaciones deportivas. En Bajada Grande, la profundidad llegó a cerca de un metro en algunos tramos, y hay vecinos que se movilizan en canoa.

En la sede Playa del Club Atlético Estudiantes, el río cubrió la pileta y el agua alcanzó unos 50 centímetros en el restaurante. Además, cerraron de forma temporal un bar del Balneario Municipal y el comedor del Paraná Rowing Club.

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En Santa Fe, el agua cortó la calle principal de la Vuelta del Paraguayo, paralela al riacho Santa Fe, y avanza sobre patios y viviendas. Un vecino advirtió que esta vez el agua cubrió su patio en tres días, cuando en 2023 había tardado cinco o seis. “La presión del agua es lo que más preocupa”, dijo. Otro vecino agregó: “Nosotros tenemos que empezar a buscar bidones para traer agua de otro lado”.

Las autoridades marítimas pidieron reducir la velocidad de las embarcaciones cerca de las viviendas, navegar solo por cursos conocidos, evitar la navegación nocturna y usar chaleco salvavidas. Ante cualquier riesgo, recomendaron llamar al 106, la línea de Emergencias Náuticas.

¿Qué se espera para las próximas semanas?

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé el regreso de las tormentas entre el 12 y el 13 de noviembre, después de una suba de temperatura en gran parte del área agrícola. La mayor parte del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, la Mesopotamia y amplios sectores de la región pampeana podrían recibir entre 10 y 50 milímetros. Los registros más altos se esperan en el sur del NOA, donde la entidad anticipa “focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm”.