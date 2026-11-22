En su primer Ángelus en la plaza de San Pedro tras su regreso de la gira por Sudamérica, el papa León XIV pidió por las víctimas de las guerras y les reclamó a los gobernantes que busquen la paz. "Recemos por las víctimas de tantos conflictos que, desgraciadamente, continúan sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se comprometan a encontrar pronto soluciones de reconciliación y de paz", expresó desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

La oración coincidió con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que marca el cierre del año litúrgico. En su reflexión, el Pontífice sostuvo que el Señor "no es un déspota que amenaza, ni un tirano que aplasta con su poder; es el auténtico Rey, que en su omnipotencia nos rescata". Se trata del primer Ángelus que encabeza desde el Vaticano después del viaje por Uruguay, Argentina y Perú. El domingo anterior, el 15 de noviembre, lo había rezado en la Plaza Mayor de Cusco, algo que no tenía antecedentes en la historia papal.

El Papa centró su mensaje en la relación entre justicia, misericordia y salvación. "Cristo es el criterio de la justicia porque es el autor de la salvación", afirmó. Al referirse al juicio final, que presenta el Evangelio de este domingo, aseguró que "el Rey del universo se pone del lado de los últimos, de los oprimidos". Y citó las palabras de Jesús: "Lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo".

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En la misma línea, explicó que "la justicia es la que sostiene la vida" y definió a Cristo como "el verdadero hombre, Maestro en humanidad". Antes del rezo, se dirigió a la Virgen: "La Virgen María, que veneramos como Reina del cielo, nos mantenga perseverantes en esta espera".

El mensaje sobre la justicia y los más vulnerables retoma uno de los ejes de su viaje por la región, donde había reclamado justicia social y protección para los jubilados y las personas con discapacidad.

La gira se hizo apenas unas semanas después de que el Papa fuera operado de un tumor en el pulmón derecho, en el hospital Gemelli de Roma. Tras recibir el alta, los estudios confirmaron un adenocarcinoma pulmonar localizado, que no requiere tratamiento adicional.