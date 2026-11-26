La Cámara Federal de Casación confirmó para el 17 de diciembre la audiencia en la que se revisarán la única condena y las tres absoluciones del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido hace nueve años y en el que murieron sus 44 tripulantes. La Fiscalía y la querella mayoritaria de familiares solicitarán que los cuatro integrantes de la Armada investigados reciban penas de cinco años de prisión.

Según Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se realizará el próximo 17 de diciembre a las 11:00 en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces de la Sala IV escucharán los argumentos de la Fiscalía, las querellas y las defensas de los cuatro imputados, que tendrán diez minutos cada una para exponer sus posturas.

ARA San Juan: Casación convocó a una audiencia para revisar la condena | Crédito: Argentina.gob.ar

El 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer su veredicto y condenó a Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a tres años de prisión y seis de inhabilitación. Los otros tres acusados, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, fueron absueltos.

Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía y la querella integrada por familiares de 34 víctimas presentaron recursos para que se revise la responsabilidad penal de los cuatro integrantes de la Armada. El planteo apunta a que Villamide y los otros tres exjefes militares reciban una pena de cinco años de prisión.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Valeria Carreras, representante legal de la querella mayoritaria, explicó los motivos de la apelación: "Confiamos en la justicia. Después de nueve años, llegamos a una condena que resultó insuficiente. Por eso recurrimos a Casación, para que se extiendan las responsabilidades a los cuatro imputados".

En paralelo, la representación encabezada por Luis Tagliapietra, que reúne a otro sector de familiares, impulsó una estrategia judicial distinta. Su pedido consiste en anular el debate oral y trasladar el expediente a los tribunales de Mar del Plata. Por otro lado, Villamide también apeló el fallo y pretende que se revoque la condena en su contra.

De cara a la audiencia del 17 de diciembre, Carreras anticipó que solicitarán una modalidad virtual para que los familiares puedan participar sin necesidad de viajar hasta Comodoro Py. La abogada también manifestó su disconformidad con la fecha elegida para la revisión del fallo, por la carga emocional que representa el período de las fiestas para quienes perdieron a sus seres queridos. “En las fiestas las ausencias se notan mucho más”, señaló.

La desaparición

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba por el Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo, durante una misión de patrullaje. La última comunicación con la Armada se registró ese mismo día. Horas después, se detectó una explosión en la zona donde había sido localizada por última vez. La búsqueda se expandió durante un año y contó con la participación de equipos nacionales e internacionales. Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la empresa estadounidense Ocean Infinity encontró los restos de la embarcación a unos 900 metros de profundidad, en el lecho marino, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La tragedia tuvo fuertes repercusiones políticas, institucionales y judiciales. La investigación puso bajo la lupa el estado de mantenimiento de la embarcación, las condiciones en las que había zarpado y las decisiones de las autoridades de la Armada. Durante el proceso se conocieron advertencias previas sobre fallas técnicas, entre ellas problemas en el sistema de refrigeración, filtraciones y desperfectos en distintos componentes. Uno de los episodios centrales fue el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías y provocó un cortocircuito y un principio de incendio, según las comunicaciones enviadas por la tripulación antes de perder contacto.

ARA San Juan: Casación convocó a una audiencia para revisar la condena | Crédito: NA

La tragedia dejó una profunda marca en los familiares de los submarinistas, que desde el primer momento reclamaron respuestas sobre lo ocurrido y responsabilidades por las muertes. A nueve años del hundimiento, la causa continúa abierta en instancia de revisión.