Una PlayStation 5 en oferta o un mensaje que parece venir de Amazon y pide verificar una entrega pueden pasar por parte de las promociones del Black Friday 2026. Este viernes 27 de noviembre, comercios físicos y tiendas online de la Argentina se suman a la jornada de descuentos. Como cada vendedor define sus propias promociones, el primer paso para saber si una oferta es legítima es buscarla en la página o en la aplicación oficial del comercio.

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Las estafas en compras online ya tenían peso en los reportes locales antes de esta jornada. En su informe anual de 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) indicó que el 56% de los casos que clasificó como fraude en línea correspondió a operaciones de compraventa de bienes o servicios por internet. El porcentaje describe los reportes que recibió esa unidad durante el período analizado.

Cómo funcionan las falsas ofertas de PlayStation 5

GTA VI salió el 19 de noviembre, ocho días antes del Black Friday 2026. Si aparece una supuesta oferta de PlayStation 5 vinculada con el estreno, conviene comprobar que la misma promoción figure en la tienda oficial del vendedor antes de pagar. En una tienda falsa, el descuento puede ser el gancho para cobrar por una consola que nunca se entrega.

Un catálogo completo y un sitio con apariencia profesional pueden darle credibilidad a la oferta. Si el comercio es desconocido, conviene buscar reseñas fuera de su propia página y comprobar que publique datos de contacto, condiciones de entrega y políticas de devolución. Esa información también sirve para identificar a quién reclamar si el pedido no llega.

De Amazon a Mercado Libre, qué buscan los mensajes falsos

El phishing consiste en hacerse pasar por una empresa o entidad conocida para obtener información personal o financiera. Entre enero y octubre de 2026, Kaspersky bloqueó más de 19 millones de intentos de acceso a páginas que imitaban a tiendas, bancos y sistemas de pago, un 198,1% más que en el mismo período de 2025. En ese registro global hubo 3,1 millones de detecciones vinculadas con páginas que usaban el nombre de Amazon y más de 109.000 con sitios que imitaban a Mercado Libre. El informe no ofrece un desglose para la Argentina.

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El engaño puede comenzar con un correo que ofrece un cupón, un SMS que anuncia una entrega demorada o un mensaje que pide actualizar el medio de pago. Al abrir el enlace, el usuario puede encontrarse con un formulario que imita al del comercio y solicita la contraseña, los datos de la tarjeta o un código de verificación. Si el aviso menciona una compra, la forma más directa de comprobarlo es abrir la aplicación oficial y revisar el historial de pedidos.

La inteligencia artificial facilita la creación de mensajes y páginas que reproducen la apariencia de marcas conocidas. También pueden circular deepfakes, videos manipulados en los que una figura pública parece recomendar un producto o un descuento. Aunque el video resulte convincente, la promoción se puede verificar desde los canales oficiales del vendedor antes de ingresar datos o hacer un pago.

Qué revisar antes de pagar en el Black Friday

Revisá el dominio. El candado del navegador indica que la conexión está cifrada. Una página fraudulenta también puede mostrarlo. Mirá la dirección completa y prestá atención a letras cambiadas, guiones o palabras agregadas al nombre del comercio. Si la oferta te llegó por un enlace, buscá el producto directamente en el sitio o en la aplicación que usás habitualmente.

Mantené la operación dentro de la plataforma. Si un vendedor de Mercado Libre te pide que salgas de la aplicación para transferirle a un alias, ese pago queda fuera de Compra Protegida. La plataforma también excluye de ese programa los envíos de dinero y los pagos con QR. Si el producto nunca llega, el medio de pago que usaste determina si podés acceder a esa cobertura.

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Compará el precio final y evitá compartir códigos. Antes de confirmar, revisá cuánto vas a pagar con el envío y, si elegís cuotas, cuál es el importe total. Si alguien se presenta como empleado del comercio o del banco y te pide un token, una clave o un código para resolver un supuesto problema con la compra, cortá el contacto y consultá por los canales oficiales.

Qué hacer si ya pagaste o compartiste datos bancarios

Ante una operación sospechosa o un consumo que no reconocés, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda comunicarte de inmediato con tu banco o proveedor de pagos por sus canales oficiales. Informá qué ocurrió, pedí que bloqueen la tarjeta o los accesos comprometidos, según corresponda, y guardá el número de reclamo. Si también ingresaste una contraseña en la página falsa, cambiala desde el sitio oficial y actualizala en las demás cuentas donde la hayas usado.

Conservá los comprobantes de pago, las capturas del anuncio, los mensajes y la dirección de la página. Si sospechás que hubo un delito, podés denunciarlo ante la UFECI, cuyo correo oficial es [email protected]. Si la entidad financiera no resuelve el reclamo o la respuesta es desfavorable, el BCRA tiene un trámite para presentar el caso después de haber reclamado ante la entidad.

Si compraste a un comercio identificable y el problema fue un incumplimiento, como una entrega que nunca se concretó, podés iniciar un reclamo ante la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor. Para las compras a distancia, la normativa argentina también exige que los proveedores tengan visible el botón de arrepentimiento, que permite solicitar la revocación de la compra en los casos previstos por la ley.