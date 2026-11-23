Un joven fue víctima de una violenta agresión por parte de un rugbier mientras se encontraba en un kiosco de Merlo. El atacante se acercó por detrás y le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. El episodio, que ocurrió sin que mediara una discusión previa, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según denunció su padre, Pablo, los otros dos jóvenes que acompañaban al agresor tampoco intervinieron para detener el ataque ni para asistir a la víctima.

En diálogo con TN, el padre de Santiago sostuvo que se trató de una agresión planificada y descartó que hubiera existido un enfrentamiento entre ambos. “Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, relató.

Pablo explicó que recién pudo reconstruir lo sucedido cuando observó las imágenes de las cámaras de seguridad. Allí advirtió que su hijo había recibido el golpe desde atrás, sin posibilidad de anticiparse ni defenderse. “Lo golpeó de atrás”, señaló, y agregó que el primer impacto fue suficiente para dejarlo sin conocimiento.

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El conflicto sentimental detrás de la agresión

Al intentar explicar qué habría motivado el ataque, Pablo apuntó a una situación vinculada con una relación sentimental. Según contó, los jóvenes se conocen porque viven en Merlo y el agresor habría reaccionado porque Santiago estaba comenzando a salir con su expareja.

“Santiago está conociendo a la exnovia del joven que lo atacó”, explicó el hombre. Sin embargo, insistió en que esa circunstancia no estuvo precedida por ninguna discusión dentro del kiosco.

El padre también cuestionó el comportamiento de los dos jóvenes que acompañaban al agresor. De acuerdo con su reconstrucción, uno permaneció cerca de la mesa mientras el otro se colocó detrás del amigo de Santiago, lo que habría impedido que pudiera intervenir durante la golpiza.

Brutal golpiza a un joven en Merlo | Crédito: Captura Web

“Por eso te digo que fue premeditado. Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo”, afirmó.

Qué se sabe sobre el agresor

Durante la entrevista, Pablo aseguró que el joven señalado por la golpiza tendría antecedentes de comportamientos violentos. Si bien aclaró que desconoce si existen denuncias formales en su contra, sostuvo que conoce situaciones anteriores.

“Sé que es una persona muy violenta, ya tiene antecedentes”, manifestó. También contó que, después de lo ocurrido, mantuvo una conversación con la madre del atacante, quien le habría mencionado otros episodios protagonizados por su hijo. No obstante, no precisó cuáles fueron esos hechos ni si derivaron en intervenciones judiciales.

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El primer golpe lo dejó inconsciente

La secuencia registrada por las cámaras permitió comprender por qué Santiago no pudo reaccionar ante la agresión. Según describió su padre, el joven recibió una trompada en una zona sensible de la cabeza y perdió el conocimiento prácticamente de inmediato.

“En la primera piña ya se ve que le pega entre la nuca y la sien y va todo hacia atrás. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento”, relató Pablo.

Cuando llegó a su casa después de trabajar, Santiago le contó a su padre que no había podido hacer nada para defenderse. “No pude hacer nada”, fue la explicación que le dio.

Brutal golpiza a un joven en Merlo | Crédito: Captura Web

Pablo también destacó la intervención de una mujer que se encontraba en un comercio cercano y se acercó para ayudar. Además, mencionó que otra mujer siguió al agresor y a sus acompañantes cuando abandonaron el lugar.

Según su relato, los tres jóvenes se retiraron juntos sin acercarse a comprobar cómo se encontraba Santiago, que había quedado tendido en el suelo. “Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, cuestionó.

En ese sentido, el hombre consideró que la responsabilidad no debería recaer únicamente sobre quien ejecutó los golpes, sino también sobre los otros dos jóvenes que estuvieron presentes. “No le pegaron, pero permitieron que le pegaran. Y ni siquiera socorrieron a la persona golpeada”, sostuvo.

Cómo evoluciona la salud de Santiago

Después de la agresión, Santiago fue sometido a distintos estudios médicos, entre ellos una tomografía. De acuerdo con lo informado por su padre, los resultados permitieron que continuara la recuperación en su casa, con reposo y los cuidados indicados.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, detalló Pablo.

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Aunque reconoció que la evolución de Santiago le lleva tranquilidad, el hombre expresó su preocupación por la gravedad que podría haber alcanzado el episodio debido a la zona en la que recibió el impacto.

“Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, manifestó. Sin embargo, advirtió sobre las posibles consecuencias de la trompada: “Una piña en la sien capaz que terminábamos hablando de otra cosa”. Y concluyó: “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”.

Por último, Pablo adelantó que tiene previsto presentarse directamente ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido. Según explicó, decidió no comenzar el trámite en una comisaría porque el padre del joven señalado como agresor sería policía, una situación que le genera desconfianza sobre el tratamiento que podría recibir el caso.

PC