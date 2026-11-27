La Justicia confirmó la condena contra Jorge Martínez, exentrenador del equipo profesional femenino de Boca, por el abuso sexual cometido contra Florencia Marco, quien era jefa de prensa del conjunto cuando ocurrió el hecho. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morin y Horacio Días, rechazó en su totalidad el recurso de la defensa y ratificó la pena de un año de prisión que el Tribunal Oral N° 22 había dictado el 10 de abril de 2024.

Los abogados de Martínez habían planteado que el juicio afectó el principio de imparcialidad, que la valoración de la prueba fue arbitraria e incluso que los hechos atribuidos al exdefensor de Boca, River e Independiente no constituían un delito. Los jueces desestimaron esos planteos. El proceso se había iniciado con la denuncia que Marco presentó en marzo de 2023 y llegó a juicio tras tres semanas de audiencias, en las que declararon 14 testigos, entre ellos integrantes del plantel femenino y del entonces Consejo de Fútbol del club.

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Marco, de 38 años, comenzó a trabajar en el Departamento de Prensa de Boca en 2012. En 2022 se hizo cargo de la comunicación del fútbol femenino y, según denunció, los acosos y abusos de Martínez, entonces entrenador del equipo de Primera División, comenzaron poco después de asumir esa función. En su denuncia, que abarca desde comienzos de 2022, sostuvo además que varias jugadoras también sufrían el acoso del entrenador.

Marco afirmó en reiteradas ocasiones que había informado lo ocurrido dentro del club y que ningún dirigente tomó medidas. Por eso recurrió a la Justicia. El entrenador fue apartado de su cargo después de que la denuncia tomó estado público. Durante el juicio declararon, entre otros, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, quienes integraban el Consejo de Fútbol de Boca, y las jugadoras Yamila Rodríguez, Vanina Preininger y Julieta Cruz.

Martínez no debió cumplir la pena en prisión, ya que es excarcelable por ser menor a tres años. Tras su condena se abrió otro expediente, en el que Bermúdez, Cascini y Delgado fueron imputados en julio de 2024 por falso testimonio y por el encubrimiento del abuso sexual. En marzo de 2025, el juez Marcelo Iturralde les dictó la falta de mérito.

MSC/ML