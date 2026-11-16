Chiqui Tapia se refirió al FBI, a las denuncias en su contra en EE.UU., a los ingresos de la AFA y le contestó a Stefano Di Carlo

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se refirió por primera vez a los rumores diciendo que lo buscaba el FBI y las denuncias en su contra en Estados Unidos que podrían implicar su detención.

El dirigente dio una larga entrevista al canal América TV que fue recogida por Clarín, remarcando que “si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana. Después cuando se acercaba el Mundial decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos, y que, si entraba, me iban a meter preso”.

Y agregó: “Después, cuando ya estábamos por viajar para el Mundial, dijeron 'bueno va a entrar a Estados Unidos, pero no lo van a dejar salir, lo van a meter preso'. Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien. Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá”.

Tras esas explicaciones, ironizó: “A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, ¿le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir. Y si tienen que investigar, que investiguen”.

Chiqui Tapia

Y luego agregó: “Lo que existe es lo que uno ve, la realidad: cuando esa persona era la dueña de los derechos comerciales, la AFA recibía el 35 por ciento de los derechos y él se llevaba el 65 por ciento. Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, la AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes, había más de 350 juicios, y nosotros la primera medida fue dar vuelta la inversión económica”.

Según el dirigente, la distribución del dinero se modificó tras su negociación con las grandes empresas. “Viajamos a Alemania, discutimos el contrato con Adidas, y a partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés", afirmó.

Tapia hace referencia, sin dar el nombre, a la persona que antes explotaba los derechos comerciales relacionados con la AFA. Y luego aseguró: “El que denuncia y se queja, era el que se llevaba más beneficios del fútbol de los que le correspondían a la casa madre".

A continuación detalló: "Hizo dos denuncias, en dos lugares, le dieron una información para poder utilizarlo de una manera, se vino con eso, hizo no sé cuántas denuncias, muchas mediáticas, y la Justicia en los dos estados, en Delaware y en Georgia, le prohibió la autorización y tiene que devolver todo, porque fue mal utilizado”.

Luego redobló su acusación: “Esa persona trabajó para 3 presidentes, o tuvo contratos con 3 presidentes, y todos la echaron a esa empresa. Seguramente seguirán las denuncias, porque algún interés tiene. Pero mientras él estuvo, perjudicó al fútbol”.

El dirigente finalizó el tema con un pedido: “Ojalá que terminen rápido las investigaciones y las denuncias. Es lo que más queremos”.

Claudio Fabián Tapia y Lionel Scaloni | Crédito: AFP

Su respuesta al presidente de River

Stefano Di Carlo, presidente de River cuestionó duramente el arbitraje del último Superclásico, donde su equipo perdió 1 a 0 frente a Boca. “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Cuando le preguntaron por este tema, Tapia respondió: “Yo tengo que defender a todas las instituciones por igual, piensen o no como yo. Porque mi función es conducir el fútbol. Y yo para conducir lo tengo que hacer con todos. No creo que estemos arruinando al fútbol, porque si no, el fútbol no sería lo que es”.

Para luego asegurar: “Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos. Si se discutiera la gestión, no me votarían”.

Y sumó: “Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó. Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad. Son diferentes puntos de vista, pero para discutir la gestión, armá una lista y que te voten”.

Volviendo al tema de los arbitrajes, añadió: “Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo, de los planteos y de los errores propios. Hay que hacer un mea culpa. No puede ser que siempre pierdan por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales y cuando se erran un gol abajo del arco no es mi culpa”.

Los insultos en su contra

Consultado por un insulto muy específico que recibe cada vez con más frecuencia en diferentes canchas haciendo referencia directa a su progenitora, Tapia se tomó el tema en broma.

El dirigente aseguró: “Desde hace un tiempito, mi mamá que tiene 90 años, antes de la final de un torneo me dijo 'Hijo, me hiciste la mamá más famosa del mundo, vas a ver que todo vuelve'. Me sacó un karma de encima”.

Y cerró la discusión con una definición contundente: “La gente se expresa como se expresa, es difícil la pasión y es más fácil putear en una cancha, que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada”.