La Justicia detectó giros de plata de la FIFA y el gremio de Camioneros a "Chiqui" Tapia y pidió informes a Suiza

La Justicia Federal dio un paso clave en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el marco de un expediente enfocado en su desempeño como funcionario público dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el fiscal Gerardo Pollicita requirió 15 nuevas medidas de prueba al juez Ariel Lijo para determinar el origen de acreditaciones bancarias no declaradas. Entre los hallazgos señalados por la fiscalía, se destacan transferencias en dólares provenientes de la sede central de la FIFA en Zúrich, pagos periódicos realizados por el Sindicato de Choferes de Camiones y movimientos financieros de su exesposa, Paola Moyano.

Claudio "Chiqui" Tapia

Uno de los puntos de mayor gravedad advertidos por los investigadores corresponde a tres giros internacionales liquidados en una cuenta del Banco Credicoop a nombre de Tapia. Según la documentación remitida por la entidad bancaria, la firma ordenante de los giros figura bajo la denominación "FEDERATION INTERNAT.", procedente de Suiza.

Las transferencias totalizan 189.577,18 dólares distribuídos en tres periodos:

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Diciembre de 2018: USD 49.585,53

Junio de 2019: USD 124.583,56

Marzo de 2020: USD 15.408,09 (liquidados en moneda local por casi un millón de pesos)

Dado que estos ingresos no figuran registrados en las declaraciones juradas del dirigente deportivo, el fiscal Pollicita pidió enviar un exhorto internacional a Suiza. La medida busca que la entidad madre del fútbol mundial detalle el concepto exacto de cada envío, precisando si respondieron a honorarios, dietas, viáticos o comisiones.

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Las cuentas con Camioneros y los viáticos en la AFA

A la par de las divisas extranjeras, la fiscalía analizó 37 acreditaciones registradas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del Banco Provincia por un monto total de $1.494.678,79 procedentes de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano.

Al notar que esta cuenta solo tuvo como ingreso los depósitos de la entidad gremial y que Tapia omitió declarar dicho vínculo financiero, la Justicia exigió al sindicato la entrega del legajo laboral completo del investigado, junto con sus recibos de sueldo e historial de cargos.

En paralelo, se requirieron informes a la propia AFA para auditar las resoluciones que habilitaron el uso de tarjetas de crédito institucionales a favor de Tapia, así como giros por $1.476.000 y otros 30 millones de pesos otorgados bajo la categoría de viáticos entre los años 2020 y 2023.

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En la mira: el rol de Paola Moyano y el levantamiento del secreto bancario

Las diligencias judiciales no se limitan únicamente al titular de la AFA. La fiscalía solicitó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del histórico líder sindical camionero.

Según consta en los registros del Banco Credicoop, la mujer fue incorporada el 12 de febrero de 2019 como firmante de dos cuentas de Tapia (una en pesos y otra en dólares). En esa misma fecha se asentó un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la habilitación de una caja de seguridad compartida, además de figurar como usuaria autorizada de dos plásticos de crédito del dirigente.

Tapia se encuentra bajo la lupa judicial principalmente por su paso como directivo del CEAMSE, empresa pública donde se desempeñó como vicepresidente a partir de 2014 tras ser nombrado por Mauricio Macri, y más tarde ratificado en la conducción por Axel Kicillof hasta su renuncia en 2024. Con las nuevas medidas dictadas, la fiscalía busca reconstruir la evolución integral de su patrimonio.



