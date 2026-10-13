Caso Loan: hoy se retoma el juicio y esta semana declara Ramón Dupuy

El juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, retoma hoy las audiencias con seis nuevos testigos. Uno de los testimonios más esperados será el de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella en La Pampa, quien declarará por videoconferencia el jueves.

El testimonio de Dupuy busca precisar la relación y el accionar de la Fundación Lucio Dupuy, así como deslindar responsabilidades sobre las personas que desembarcaron en 9 de Julio invocando actuar en nombre de la asociación. Dado que tras la desaparición del menor, un grupo de profesionales -entre ellos abogados, psicólogos y personal de seguridad como los hoy imputados Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete- se presentó en la zona asegurando representar a la ONG.

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Ante esto, el Tribunal intenta determinar si existía un vínculo real, qué autorizaciones poseían y cuál fue el alcance de sus intervenciones. La audiencia comenzó a las 8.30.

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A su vez, la Justicia y las querellas investigan si se canalizaron giros de dinero, financiamiento o recursos hacia estos profesionales o hacia el entorno de la familia Peña. Dado que varios integrantes de ese grupo terminaron imputados por privación ilegítima de la libertad, usurpación de títulos, estafa y entorpecimiento de la investigación, la declaración de Dupuy resultará clave para esclarecer el uso del nombre de su fundación y determinar si existieron presiones u ofrecimientos hacia los allegados al niño.

Por otra parte, esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre. La decisión fue comunicada por los magistrados del Tribunal al finalizar la audiencia del pasado jueves, junto con el cronograma de los próximos testigos que deberán prestar declaración.



Esta reestructuración coincide con la inminente jubilación del presidente del cuerpo, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo. A partir de entonces, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del cuerpo judicial.



Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro. Tras su jubilación, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio.

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Este martes, a partir de las 8:30 declararán Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.



El miércoles, en el mismo horario será el turno de María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria (subinspectora de la Policía Federal Argentina), Elia D´Andrea (sargento primero coordinador de SIFEBU) y Agustín Ibarra.



Ya el jueves, también 8:30, declararán Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero.

RM/AF