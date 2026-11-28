A la hora en que suenan los timbres del Colegio Ward, circular por la calle Concejal Héctor Coucheiro al 600 se vuelve una prueba de paciencia entre autos frenados, veredas estrechas y peatones esquivando embotellamientos. En esa misma cuadra tranquila de Villa Sarmiento, donde el código urbano solo permite construir viviendas familiares de baja escala, un proyecto inmobiliario para levantar 25 departamentos y 50 cocheras encendió una alarma barrial que acaba de anotarse su primer triunfo político en el Concejo Deliberante de Morón.

El expediente estaba listo para llegar al recinto en la última sesión ordinaria de noviembre, pero terminó archivado en el congelador al menos hasta marzo. El freno no llegó por los canales habituales, sino tras una interpelación directa de los habitantes al intendente Lucas Ghi durante una actividad en la Casa María Elena Walsh, donde el mandatario admitió fallas en la convocatoria vecinal y prometió bloquear el tratamiento tanto en el cierre ordinario como en eventuales sesiones extraordinarias.

Detrás de esa marcha atrás hay cinco años de tironeos silenciosos en torno al Expediente 85197/23 (iniciado en septiembre de 2021 bajo el número 15092/21) y un rechazo formal respaldado por más de 800 firmas. Para los residentes, el desembarco de un bloque de tres plantas no solo rompería la fisonomía histórica del vecindario, sino que terminaría de saturar servicios públicos que ya trabajan al límite.

"La cuestión de fondo de los vecinos es preservar la identidad y la fisonomía del barrio y que no nos afecten los servicios básicos, como la presión de agua que hoy es deficiente, el tema de la energía eléctrica y el tránsito", sintetizó Eduardo a PERFIL, uno de los voceros de la asamblea barrial, al advertir sobre el impacto cotidiano que sumaría medio centenar de vehículos nuevos en una arteria sin desagües pluviales propios.

Infografía realizada por vecinos de Villa Sarmiento

El vecino también cuestionó la falta de respuestas oficiales durante los últimos dos años y sostuvo que el avance administrativo buscó esquivar el control de la comunidad: "En julio de 2024 nos enteramos como pudimos, un poco por boca a boca, de una audiencia pública que se iba a realizar en agosto porque el Concejo Deliberante estaba obligado a hacer una notificación fehaciente a 600 metros a la redonda, pero después en las planillas vimos que solo le habían informado a 40 vecinos". Según relató, recién al acceder al expediente digital descubrieron las inconsistencias técnicas y presentaron notas que nunca recibieron respuesta formal.

En sus presentaciones ante las comisiones de Obras y Legislación General, los autoconvocados remarcaron que hoy el agua apenas logra subir a un primer piso sin bombas presurizadoras y que los picos de consumo ya provocan caídas de tensión eléctrica. Por eso calificaron como "meramente decorativo" el estudio de impacto ambiental incluido en la carpeta oficial, al señalar que se detuvo en detalles como bicicleteros o separación de residuos pero pasó por alto el riesgo de anegamientos y el estrés sobre las napas.

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El rompecabezas de los cinco lotes y los planos bajo la lupa

Más allá del malestar cotidiano en la cuadra, la ofensiva vecinal apunta al corazón legal de la excepción solicitada bajo el artículo 3.2.3.2 del Código de Ordenamiento Urbano (COU). Esa cláusula habilita "Proyectos Especiales" únicamente cuando se trata de una sola parcela con dueño unificado, situación dominial homogénea y más de 2.500 metros cuadrados avalados por la Dirección de Catastro bonaerense.

Infografía realizada por vecinos de Villa Sarmiento

Según la impugnación técnica elevada al Concejo, el emprendimiento no cumple ninguna de esas condiciones: intenta unir cinco terrenos distintos (cuatro sobre Coucheiro y uno sobre Julián Portela al 100) que pertenecen a tres titulares diferentes y arrastran nueve planos con superficies contradictorias presentados entre 2021 y 2026. El punto más sensible recae sobre la parcela 27, subdividida bajo el régimen de Propiedad Horizontal, una figura legal que impide fusionarla con lotes vecinos sin tramitar antes su desafectación ante la Provincia.

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Una audiencia cuestionada y el debate por la altura permitida

La controversia también alcanza las dimensiones físicas del edificio proyectado y la transparencia del trámite administrativo. Mientras los desarrolladores prevén una fachada de 9 metros de altura, los vecinos sostienen que la fórmula vigente para calles angostas fija un máximo de 6 metros (es decir, dos pisos en lugar de tres), y cuestionan que el último plano haya avanzado sin aprobación provincial.

Lucas Ghi con vecinos de Villa Sarmiento

Con el compromiso por parte del intendente Ghi de frenar la votación hasta agotarse las instancias administrativas, los habitantes de Villa Sarmiento aguardan ahora que las autoridades comunales respondan por escrito cada una de las objeciones acumuladas y abran una mesa de diálogo antes de reactivar el debate en el recinto.

TC