Director del Observatorio de la Deuda Pública, historiador, autor de “Deuda o soberanía: Verdades ocultas sobre la dependencia” y “El FMI y la deuda. La Estructur de la dominación”, entre otras obras; profesor de la cátedra Deuda Externa, en la Facultad de Derecho (UBA)

Los diarios han informado sobre un episodio que debería avergonzar a quienes todavía conservan un mínimo de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Una jubilada, Stella Maris Chaves, que percibe el haber mínimo y atraviesa una situación de extrema precariedad económica, fue detenida por intentar llevarse de un supermercado un trozo de carne, dos bandejas de fiambre y un paquete de salchichas.

No se trataba de objetos suntuarios, de artículos destinados a su comercialización ni de bienes de valor significativo.

Se trataba simplemente de comida. De algo tan elemental como intentar satisfacer el hambre.

La mujer fue descubierta antes de abandonar el establecimiento, y aunque reconoció lo ocurrido y pidió disculpas, los responsables del supermercado dieron intervención a la Policía, iniciándose un procedimiento que habría de convertirse en una verdadera exhibición de insensibilidad y desmesura.

La jubilada permaneció detenida durante 35 días, en una alcaidía destinada a alojamientos transitorios, hasta que finalmente recuperó su libertad después de reunir, con enormes dificultades, los 150.000 pesos que se le exigieron como caución. Todo ello mientras debía afrontar una situación familiar angustiante, con una hija enferma, dificultades económicas entre sus hijos y una jubilación que apenas le permite sobrevivir.Pero la historia no termina allí.

La jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, dictó su procesamiento con prisión preventiva el 26 de octubre, por una tentativa de hurto cuya escala penal permite, en principio, la excarcelación. Aunque existía el antecedente de otra causa por un hecho similar, ello no eximía al tribunal de examinar rigurosamente la necesidad y proporcionalidad de mantener privada de su libertad a una mujer en semejantes condiciones.

Además, el artículo 34, inciso 3º, del Código Penal establece que no es punible quien causa un mal para evitar otro mayor e inminente al que ha sido extraño. Es la figura jurídica conocida como estado de necesidad, cuya aplicación exige determinados requisitos, pero que obliga a considerar las circunstancias concretas en las que se produjo el hecho.

La Cámara interviniente descartó esa posibilidad y mantuvo el procesamiento. Sin embargo, cabe preguntarse si, al efectuar esa valoración, se ponderaron adecuadamente la situación de indigencia material alegada por la mujer, la naturaleza de los bienes que intentó sustraer, la inexistencia de violencia y la manifiesta desproporción entre el daño patrimonial y las consecuencias que para ella tuvo la intervención penal.

Y aquí resulta oportuno recordar a mi querido amigo André Franco Montoro, eminente jurista brasileño, profesor de Derecho, exgobernador de São Paulo y uno de los grandes exponentes del humanismo cristiano latinoamericano, quien distinguía entre una concepción meramente formal de la justicia y su verdadera realización sustancial.

Montoro entendía que el derecho no podía agotarse en la aplicación mecánica de las normas, porque su finalidad última era la realización de la justicia. No bastaba con que una decisión fuera formalmente ajustada a derecho: era indispensable examinar si, en las circunstancias concretas, respondía a las exigencias de la justicia material, de la dignidad humana y del bien común.

Siempre debemos tener en cuenta que una cosa es la justicia formal, que se satisface con la observancia de las disposiciones legales, y otra muy distinta es la justicia sustancial, que procura que esas disposiciones cumplan verdaderamente su finalidad de proteger a las personas y garantizar sus derechos.

La distinción no es menor ya que cuando la aplicación de una norma prescinde de las circunstancias humanas y sociales que rodean un hecho, el derecho corre el riesgo de convertirse en un instrumento de opresión en lugar de ser una garantía de libertad y de justicia.

Esto es precisamente lo que parece haberse olvidado en el caso de esta jubilada. Aunque pudiera encontrarse una justificación estrictamente formal para la actuación judicial, ello no impide cuestionar su razonabilidad y, muy especialmente, la proporcionalidad de haber mantenido privada de su libertad durante 35 días a una mujer por intentar sustraer alimentos.

No se trata de sustituir la ley por la compasión ni de pretender que los magistrados resuelvan según sus sentimientos personales. Se trata de algo mucho más profundo: comprender que la justicia no se realiza mediante una obediencia ciega a las formas, sino a través de una interpretación del derecho que no pierda de vista la dignidad de las personas a quienes debe servir.

Montoro sabía perfectamente que el derecho no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del ser humano. Y esa concepción, que comparto plenamente, resulta incompatible con una administración de justicia que parece encontrar más sencillo encerrar a una mujer empobrecida que detenerse a considerar las circunstancias que la llevaron a semejante situación.

Cuando la justicia formal se desentiende de la justicia sustancial, puede conservar la apariencia de legalidad, pero corre el riesgo de perder aquello que constituye su razón de ser: la realización de lo justo.

No pretendo desconocer que los jueces deben aplicar las leyes, ni sostener que la pobreza constituye por sí misma una autorización para cometer delitos. Pero administrar justicia no consiste en aplicar mecánicamente disposiciones legales, prescindiendo de las circunstancias humanas que rodean los hechos sometidos a juzgamiento. El derecho no puede convertirse en una abstracción indiferente al sufrimiento. Y recuerdo La prisión preventiva, además, no puede utilizarse como una pena anticipada. Su carácter excepcional exige fundamentos concretos vinculados con los riesgos procesales, y no una respuesta automática frente a la existencia de una imputación penal.

Medio kilo de carne vale más que medio millón de dólares

La actitud de los responsables del supermercado me parece francamente repugnante. Naturalmente, tenían derecho a proteger sus bienes, pero también disponían de la posibilidad de actuar con un mínimo de humanidad frente a una mujer que intentaba llevarse alimentos. Podían advertirle, recuperar la mercadería, considerar su situación o, simplemente, demostrar que todavía existen personas capaces de comprender que no todos los actos pueden juzgarse prescindiendo de sus motivaciones.

La legalidad de una conducta no la convierte necesariamente en moralmente admirable, así como el cumplimiento formal de una norma no garantiza, por sí solo, que se haya hecho justicia.

Este episodio presenta, a mi juicio, dos aspectos profundamente reveladores de la sociedad que estamos construyendo: la deshumanización de las relaciones sociales y la utilización desproporcionada del poder punitivo del Estado frente a los sectores más vulnerables.

Resulta inevitable recordar al formidable escritor católico Léon Bloy, quien en su obra La sangre del pobre formuló una de las denuncias morales más implacables contra la riqueza construida sobre la miseria ajena.

Para Bloy, el sufrimiento de los pobres no podía separarse de la indiferencia de quienes disfrutaban de una abundancia que muchas veces encontraba su contrapartida en las privaciones de los demás.

Su reflexión conserva una actualidad estremecedora. Mientras una jubilada pasa 35 días privada de su libertad por intentar llevarse un pedazo de carne, asistimos cotidianamente a la obscena exhibición de fortunas, fiestas fastuosas, celebraciones millonarias y privilegios de empresarios, funcionarios y personajes de diversa condición, que parecen habitar una realidad completamente ajena a las necesidades de millones de argentinos.

Personas para quienes gastar cifras descomunales en una cena, un cumpleaños, un viaje o un objeto suntuario constituye una trivialidad, mientras otros deben calcular si podrán comprar carne, medicamentos o pagar los servicios indispensables para vivir.

No cuestiono la riqueza legítimamente adquirida ni pretendo formular una condena indiscriminada contra quienes poseen una situación económica privilegiada.

Lo que considero moralmente inadmisible es la ostentación indiferente frente a una pobreza que crece, la naturalización del sufrimiento y la convicción de que el éxito económico coloca a determinadas personas en una categoría superior al resto de sus semejantes.

A esta realidad se agrega la conducta de un gobierno que ha hecho de la crueldad una herramienta de su política económica y que parece considerar que las privaciones de millones de personas constituyen apenas un costo inevitable de sus decisiones.

Para determinados economistas, los pobres no son seres humanos con historias, afectos, enfermedades, esperanzas y necesidades, sino cifras consignadas en una planilla de Excel. Son variables de ajuste, porcentajes de pobreza, partidas presupuestarias que deben reducirse y gastos que conviene eliminar.

Detrás de cada número, sin embargo, hay personas que sufren, jubilados que deben elegir entre comer y comprar medicamentos; familias que se endeudan para subsistir; trabajadores que han perdido sus empleos; enfermos que no pueden acceder a tratamientos y niños que crecen en hogares donde la alimentación adecuada ha dejado de ser una certeza cotidiana.

Sobre esto no puede eximirse de responsabilidad a una dirigencia política que, salvo honrosas excepciones, utiliza la pobreza como argumento electoral, mientras participa de celebraciones, recepciones y reuniones donde exhibe una opulencia que contrasta brutalmente con las condiciones de vida de aquellos cuyos intereses dice representar.

La pobreza suele convertirse en un recurso discursivo, en una consigna de campaña, en una fotografía conveniente o en una estadística utilizada para atacar al adversario.

Pero cuando llega el momento de adoptar decisiones que comprometan verdaderamente los privilegios de los poderosos, muchos de esos mismos dirigentes prefieren mirar hacia otro lado.

Es aquí donde el caso de esta jubilada adquiere una significación que trasciende ampliamente el episodio judicial, porque frente a una mujer que intenta llevarse alimentos para sobrevivir, el aparato penal del Estado parece funcionar con una eficacia que muchas veces resulta difícil encontrar cuando debe investigar complejas maniobras de corrupción, delitos económicos o hechos que comprometen a personas con poder político y económico.

No estoy sosteniendo que todos esos hechos queden impunes, ni que los procesos judiciales sean idénticos. Lo que señalo es una diferencia que debería preocuparnos: la formidable capacidad del Estado para ejercer su poder sobre los débiles y las enormes dificultades quetantas veces encuentra para hacer efectiva la responsabilidad de los poderosos.

Una justicia que no contempla las condiciones materiales en las que viven las personas corre el riesgo de convertirse en un instrumento de reproducción de las desigualdades que debería contribuir a superarLa pobreza no convierte automáticamente en lícito lo ilícito, pero tampoco puede ser considerada una circunstancia irrelevante por quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Lo ocurrido con Stella Maris Chaves no es solamente la historia de una mujer que pasó 35 días detenida por intentar llevarse comida de un supermercado. Es también el retrato de una sociedad en la que la indiferencia se ha vuelto costumbre, la desigualdad se exhibe sin pudor y la dureza con los más débiles parece haberse convertido en una demostración de autoridad.

Léon Bloy nos recordaba, desde su radical concepción cristiana, que el sufrimiento de los pobres constituye una interpelación moral imposible de eludir y recientemente el Papa Leon XIV lo ha recordado en sus palabras. Y creo que, más allá de cualquier creencia religiosa, esa exigencia debería comprometer a todos aquellos que todavía entienden que la dignidad humana no depende del patrimonio, de la posición social ni del dinero acumulado.

Una sociedad no demuestra su grandeza por la fortuna de sus millonarios, la ostentación de sus gobernantes o el rigor con que castiga a quienes nada tienen, sino por la manera en que trata a sus integrantes más vulnerables.

Cuando una mujer que tiene hambre termina encerrada durante 35 días mientras quienes exhiben obscenamente sus privilegios continúan celebrando su abundancia, no es solamente una decisión judicial la que merece ser cuestionada. Toda una concepción de la justicia, del poder y de la convivencia humana es la que ha quedado moralmente en evidencia.

Cuando la pobreza termina siendo perseguida con mayor eficacia que los abusos de los poderosos, el problema ya no es solamente la necesidad: es la degradación moral de una sociedad que ha comenzado a confundir la justicia con el castigo y la crueldad con el orden.