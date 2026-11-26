La noche del 21 de agosto de 1986, una nube de dióxido de carbono salió del lago Nyos, en el noroeste de Camerún, y avanzó por los valles cercanos. El gas se había acumulado en las profundidades del agua. Cuando llegó a la superficie, se extendió a ras del suelo y provocó la muerte por asfixia de unas 1.700 personas.

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Cuatro meses antes, el accidente nuclear de Chernóbil había dejado bajo el reactor 4 una masa de combustible fundido y hormigón. Las dos tragedias abren un recorrido por cinco lugares con historias muy distintas: un lago ruso que se convirtió en depósito de residuos radiactivos, una isla brasileña que alberga una víbora única y un territorio indígena en la India donde la prohibición de ingreso busca proteger a sus habitantes.

1. Lago Nyos, Camerún: cómo se formó la nube que mató a unas 1.700 personas

El lago Nyos ocupa un cráter volcánico. En sus capas profundas, la presión del agua permite que se acumulen grandes cantidades de dióxido de carbono disuelto. Si esa agua asciende, queda sometida a una presión menor y libera el gas en forma de burbujas. Las burbujas arrastran más agua hacia la superficie y aceleran la liberación. El fenómeno se conoce como erupción límnica.

Lago Nyos

En 1986, el CO₂ se concentró en las zonas bajas porque es más denso que el aire. La forma del terreno favoreció que la nube se desplazara por los valles y alcanzara a las poblaciones vecinas. Los estudios posteriores detectaron que el gas volvía a acumularse en las aguas profundas, lo que planteaba la posibilidad de una nueva liberación.

En 2001 comenzó la desgasificación controlada del lago. El sistema utiliza tuberías para llevar agua cargada de dióxido de carbono desde el fondo hasta la superficie. A medida que el agua sube, el gas se libera de manera gradual. Así se reduce la acumulación que precedió al desastre.

2. Lago Karachay, Rusia: por qué sepultaron un depósito de residuos radiactivos

En los Urales meridionales, el complejo nuclear de Mayak comenzó a utilizar el lago Karachay como depósito de residuos radiactivos líquidos en 1951. La medida buscaba interrumpir los vertidos al río Techa, donde las descargas ya habían expuesto a las poblaciones ribereñas a la radiación. Los desechos quedaron concentrados en un cuerpo de agua de poca profundidad.

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El depósito fue rellenado por etapas y el cierre de la superficie se completó en 2015. La obra buscó contener los residuos, que permanecen en el lugar. Una de las preocupaciones ambientales documentadas en Karachay es la migración de radionúclidos hacia las aguas subterráneas, una vía por la cual la contaminación puede extenderse fuera del antiguo lago.

3. Ilha da Queimada Grande, Brasil: qué serpiente vive en la isla y por qué se restringe el desembarco

Frente a la costa del estado de São Paulo, la Ilha da Queimada Grande es el único hábitat natural de la jararaca-ilhoa (Bothrops insularis). Esta víbora venenosa se alimenta principalmente de aves y puede desplazarse por ramas y troncos. Su comportamiento explica por qué los encuentros pueden ocurrir tanto en el suelo como entre la vegetación.

El desembarco está restringido. La isla integra, junto con la vecina Queimada Pequena, un área de interés ecológico administrada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad. La protección del hábitat es decisiva para la jararaca-ilhoa porque toda su población silvestre se concentra en Queimada Grande.

4. Sentinel del Norte, India: por qué está prohibido el ingreso a la isla

En el archipiélago de Andamán, en el golfo de Bengala, Sentinel del Norte es el territorio de los sentineleses, un pueblo indígena que vive sin contacto regular con el exterior. La India declaró reserva tanto la isla como la franja marítima de cinco kilómetros medida desde la línea de pleamar. La normativa prohíbe la entrada de personas ajenas a la comunidad.

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En 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau murió después de ingresar sin autorización para intentar establecer contacto. El caso puso el foco en el riesgo que las incursiones representan para los propios habitantes. Una visita puede introducir infecciones a las que la población ha tenido poca exposición previa. La restricción busca preservar la salud de los sentineleses y su posibilidad de mantener el aislamiento.

5. Chernóbil, Ucrania: qué es el «pie de elefante» del reactor 4

El 26 de abril de 1986, dos explosiones destruyeron el núcleo del reactor 4 de Chernóbil, en la actual Ucrania. Parte del combustible nuclear se fundió y se mezcló con materiales de la central, entre ellos el hormigón. Esa mezcla, conocida como corio, fluyó hacia los niveles inferiores del edificio y se solidificó en varias masas. Una de ellas, negra y de aspecto vítreo, recibió el apodo de «pie de elefante» por su forma.

Cuando fue descubierto, el material presentaba una radiactividad muy alta. Alrededor de una década después del accidente, los investigadores comprobaron que había empezado a desmoronarse y que parte de la masa se había dispersado en forma de partículas radiactivas finas.

Ese deterioro convirtió a los restos de Chernóbil en un antecedente para otra central accidentada. La Agencia Japonesa de Energía Atómica estudió el caso para comprender cómo pueden cambiar con los años los materiales fundidos que deberán retirarse de los reactores de Fukushima Daiichi. La formación de polvo radiactivo es uno de los factores que pueden condicionar esas tareas.